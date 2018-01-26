Patlayan lastiği değiştirmek isterken TIR'ın altında can verdi

Aksaray’da yol kenarında otomobilin patlayan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü, yoldan geçen TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı

Patlayan lastiği değiştirmek isterken TIR'ın altında can verdi
Aksaray'da organize sanayide bir fabrikada işçi olarak çalışan Vedat Köseer (32), işten çıktıktan sonra otomobili ile evine gitmek için arkadaşı G.K. (30) ile birlikte yola çıktı.


İKİSİ DE TIR'IN ALTINDA SÜRÜKLENDİ


OSB yoluna geldiğinde seyir halindeyken aracın sol arka tekeri aniden patladı. Bunu fark eden sürücü Vedat Köseer aracı emniyet şeridine alarak lastiği değiştirmek istedi. Lastiği değiştirmek isteyen Vedat Köseler ve arkadaşı G.K.’ye aynı istikamete seyreden TIR çarptı. Sürücü ve arkadaşı TIR'ın altında yaklaşık 50 metre sürüklenerek ağır yaralandı.


LASTİĞİN ALTINDA SIKIŞTI


Yoldan geçen diğer araç sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan G.K. ilk ambulansla hastaneye kaldırılırken TIR'ın lastiklerinin altında sıkışan sürücü Vedat Köseer için kurtarma çalışması başlatıldı.


 

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI


Otomobil sürücüsü de 112, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Vedat Köseer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. TIR sürücüsü E.A. ise kazadan sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


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