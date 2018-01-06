Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Patrice Evra'da son çok yakın

Galatasaraylı yöneticilerle Patrice Evra’nın menaceri Pastorello arasındaki görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Tarafların son pürüzleri gidermek için masaya oturduğu ve resmi anlaşmanın artık an meselesi olduğu belirtiliyor.

Patrice Evra'da son çok yakın
Cim Bom’da Patrice Evra transferi tamamlanmak üzere. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, 36 yaşındaki futbolcunun menaceri Pastorello ile yaptığı görüşmeler devam ediyor. Tarafların son pürüzleri gidermek için masaya oturduğu ve artık resmi anlaşmanın an meselesi olduğu belirtiliyor.

Galatasaray, Evra transferini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına bitirecek. Oyuncunun toplam maliyeti büyük ihtimalle 2.5 milyon Euro civarında olacak. Cim Bom, boşta olan tecrübeli futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
 

SIRADA ASAMOAH VAR


Galatasaray, Evra’nın transferini bitirdikten sonra da Asamoah konusunda çalışmaları sürdürecek. Eğer Juventus bu transfere devre arasında izin vermezse, taraflar şimdi anlaşıp, sezon sonunda işi bedelsiz olarak bitirecek. Böylece Aslan yeni sezonda iki önemli ismi bedavaya kadrosuna katmış olacak.
              
Fanatik


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
Robin van Persie'nin son sözü Aziz Yıldırım'ı çıldırttı!

Robin van Persie'nin son sözü Aziz Yıldırım'ı çıldırttı!
Fatih Terim ve iki büyük sürprizi!

Fatih Terim ve iki büyük sürprizi!
Oğuz Çetin'den Fatih Terim'e sert sözler: İmparator mu?

Oğuz Çetin'den Fatih Terim'e sert sözler: İmparator mu?
Baskonia maçında çok kötü James Nunnally haber var

Baskonia maçında çok kötü James Nunnally haber var
Everton’dan Beşiktaş’a Türkçe mesaj: Merak etmeyin, ona çok iyi bakacağız!

Everton’dan Beşiktaş’a Türkçe mesaj: Merak etmeyin, ona çok iyi bakacağız!
Ozan Tufan’ın 8 milyon euro şaşkınlığı!

Ozan Tufan’ın 8 milyon euro şaşkınlığı!
İşte Cenk Tosun'un yeni evi

İşte Cenk Tosun'un yeni evi
Babel'den Cenk'e veda mesajı

Babel'den Cenk'e veda mesajı
Aykut Demir'in son hali şaşırttı

Aykut Demir'in son hali şaşırttı
Fenerbahçe'de şok sakatlık!

Fenerbahçe'de şok sakatlık!