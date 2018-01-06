Patrice Evra'da son çok yakın

SIRADA ASAMOAH VAR

Erdinç Şahin

Cim Bom’datransferi tamamlanmak üzere. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, 36 yaşındaki futbolcunun menaceriile yaptığı görüşmeler devam ediyor. Tarafların son pürüzleri gidermek için masaya oturduğu ve artık resmi anlaşmanın an meselesi olduğu belirtiliyor.Galatasaray, Evra transferini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına bitirecek. Oyuncunun toplam maliyeti büyük ihtimalle 2.5 milyon Euro civarında olacak. Cim Bom, boşta olan tecrübeli futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.Galatasaray, Evra’nın transferini bitirdikten sonra da Asamoah konusunda çalışmaları sürdürecek. Eğer Juventus bu transfere devre arasında izin vermezse, taraflar şimdi anlaşıp, sezon sonunda işi bedelsiz olarak bitirecek. Böylece Aslan yeni sezonda iki önemli ismi bedavaya kadrosuna katmış olacak.