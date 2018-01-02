Patrice Evra’nın menaceri Pastorello’yu İstanbul’a davet edildi

2 MİLYON 250 BİN EURO

TARAFTARA TEKME ATICA...

YILDIZLARIN MENAJERİ

Erdinç Şahin

’da flaş sol bek gelişmesi... Sarı-Kırmızılı yönetimin, geçtiğimiz haftalarda Marsilya ile yollarını ayıran ve boşa çıkan 36 yaşındaki’nın menaceri’yu İstanbul’a davet ettiği öğrenildi. Bir aksilik çıkmazsa, tarafların 2-3 gün içinde buluşması bekleniyor. Evra’nın Galatasaray’n ilgisine olumlu yanıt verdiği, Pastorello ile Galatasaray arasında yıllık ücret ve sözleşme süresi gibi detayların konuşulacağı belirlendi.Sarı-Kırmızılı kulübün sol bekteki 1 numaralı adayıdeğil. Ancak olası bir prensip anlaşması halinde, diğer adaylarla yapılacak görüşmelerde Cim Bom’un eli güçlenecek. Galatasaray’ın, Evra’ya 1.5 yıllık 2 milyon 250 bin Euro tutarında bir teklif yapacağı da gelen haberler arasında.geçtiğimiz Kasım ayındaki Avrupa Ligi maçı öncesi ısınırken tartıştığı bir Marsilya taraftarına tekme attığı için7 aylık men cezası almıştı. Kendi taraftarına saldıran Fransız futbolcunun sözleşmesi de bu cezanın hemen ardından feshedilmişti. Evra’nın Avrupa kupalarında oynamama cezası 30 Haziran 2018’de sona erecek.Galatasaray’ın İstanbul’a davet ettiği menacer Frederico Pastorello, Patrice Evra’nın yanı sıra Candreva, Nani ve Kevin Prince Boateng gibi yıldızların transfer haklarını da elinde bulunduruyor.