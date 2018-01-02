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Patrice Evra’nın menaceri Pastorello’yu İstanbul’a davet edildi

Galatasaray yönetiminin, Patrice Evra’nın menaceri Pastorello’yu İstanbul’a davet ettiği öğrenildi. Sarı kırmızılı yetkililer ve İtalyan menacer arasındaki görüşmenin 2-3 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor. 36 yaşındaki futbolcunun transferi çok yakın.

Patrice Evra’nın menaceri Pastorello’yu İstanbul’a davet edildi
Galatasaray’da flaş sol bek gelişmesi... Sarı-Kırmızılı yönetimin, geçtiğimiz haftalarda Marsilya ile yollarını ayıran ve boşa çıkan 36 yaşındaki Patrice Evra’nın menaceri Frederico Pastorello’yu İstanbul’a davet ettiği öğrenildi. Bir aksilik çıkmazsa, tarafların 2-3 gün içinde buluşması bekleniyor. Evra’nın Galatasaray’n ilgisine olumlu yanıt verdiği, Pastorello ile Galatasaray arasında yıllık ücret ve sözleşme süresi gibi detayların konuşulacağı belirlendi.
 

2 MİLYON 250 BİN EURO


Sarı-Kırmızılı kulübün sol bekteki 1 numaralı adayı Evra değil. Ancak olası bir prensip anlaşması halinde, diğer adaylarla yapılacak görüşmelerde Cim Bom’un eli güçlenecek. Galatasaray’ın, Evra’ya 1.5 yıllık 2 milyon 250 bin Euro tutarında bir teklif yapacağı da gelen haberler arasında.
 

TARAFTARA TEKME ATICA...


Patrice Evra, geçtiğimiz Kasım ayındaki Avrupa Ligi maçı öncesi ısınırken tartıştığı bir Marsilya taraftarına tekme attığı için UEFA’dan 7 aylık men cezası almıştı. Kendi taraftarına saldıran Fransız futbolcunun sözleşmesi de bu cezanın hemen ardından feshedilmişti. Evra’nın Avrupa kupalarında oynamama cezası 30 Haziran 2018’de sona erecek.
 

YILDIZLARIN MENAJERİ


Galatasaray’ın İstanbul’a davet ettiği menacer Frederico Pastorello, Patrice Evra’nın yanı sıra Candreva, Nani ve Kevin Prince Boateng gibi yıldızların transfer haklarını da elinde bulunduruyor.

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