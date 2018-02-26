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Patrice Evra'nın Premier Lig'e dönüşü acı oldu!

Devre arasında adı Galatasaray'la anılan fakat daha sonra West Ham United'ın yolunu tutan Fransız sol bek Patrice Evra'nın futbol sahalarına dönüşü hiç de beklediği gibi olmadı.

Patrice Evra'nın Premier Lig'e dönüşü acı oldu!
Ocak ayı transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan fakat daha sonra West Ham United'la anlaşan Patrice Evra'nın sahalara dönüşü acı oldu.

West Ham'ın deplasmanda Liverpool'a 4-1 yenildiği maçla Premier Lig'e geri dönen Fransız sol bek, maç içerisinde dizine şiddetli bir darbe aldı.

Evra, mücadelenin ardından resmi Twitter hesabı aracılığıyla bir fotoğraf paylaşarak dizine üç dikiş atıldığını açıkladı.



36 yaşındaki oyuncu, "Buna rağmen Premier Lig'e dönmüş olduğum için mutluyum. Bu oyunu ve sert müdahaleleri özlemişim." ifadelerini kullandı.


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