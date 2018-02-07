Patrice Evra Premier Lig'e gidiyor!

Erdinç Şahin

menajeri David Moyes, 2013-2014 sezonundayken Manchester United'da birlikte çalıştığı'yı, Londra ekibine gelmeye ikna etti.36 yaşındaki futbolcu ile, Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın da talip olduğu belirtildi.Devre arası transfer döneminde ismi sıkçaile anılan Fransız futbolcunun bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.Devre arası transfer döneminin bitmesine karşın, bazı Avrupa ülkelerinde bonservisi elinde olan futbolcularla sözleşme imzalanabiliyor.8 yıl Premier Lig'de Manchester United forması giyen Evra, sezon başında Marsilya'nın Vitoria ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde taraftara tekme attığı için UEFA müsabakalarından men cezası almış ve Fransız kulübüyle olan sözleşmesi feshedilmişti.Evra'nın kariyerinde 5 Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 Lig kupası ve 5 Community Shields kupası ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluluğu bulunuyor.