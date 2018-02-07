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Patrice Evra Premier Lig'e gidiyor!

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'la ismi uzun süre anılan Patrice Evra, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a transfer oluyor.

Patrice Evra Premier Lig'e gidiyor!
West Ham United menajeri David Moyes, 2013-2014 sezonundayken Manchester United'da birlikte çalıştığı Patrice Evra'yı, Londra ekibine gelmeye ikna etti.

36 yaşındaki futbolcu ile, Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın da talip olduğu belirtildi.

Devre arası transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray ile anılan Fransız futbolcunun bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Devre arası transfer döneminin bitmesine karşın, bazı Avrupa ülkelerinde bonservisi elinde olan futbolcularla sözleşme imzalanabiliyor.



8 yıl Premier Lig'de Manchester United forması giyen Evra, sezon başında Marsilya'nın Vitoria ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde taraftara tekme attığı için UEFA müsabakalarından men cezası almış ve Fransız kulübüyle olan sözleşmesi feshedilmişti.

Evra'nın kariyerinde 5 Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 Lig kupası ve 5 Community Shields kupası ve 1 FIFA Kulüpler Dünya  Kupası şampiyonluluğu bulunuyor.


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