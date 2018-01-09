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Patrick Twumasi Göztepe'ye doğru

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 30 puanla 6'ncı basamakta tamamlayan, ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe, ara transferde ilk takviyesini gerçekleştirmek üzere. 

Patrick Twumasi Göztepe'ye doğru
Listesine yurt içi ve dışından birçok futbolcuyu dahil eden sarı-kırmızılıların, Kazakistan'ın Astana takımında forma giyen forvet oyuncusu Patrick Twumasi'yle prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.

Kanatlarda da forma giyen Ganalı oyuncu için Astana'nın kapısını çalan Göztepe, transferde son aşamaya geldiği ve ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda Twumasi'ye imza attıracağı bildirildi.
 

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Süper Lig'den de birçok takımın peşinde olduğu 23 yaşındaki futbolcu için Astana'nın 2.5 milyon Euro talep ettiği iddia edilirken, Göztepe'nin rakamı aşağılara çektiği vurgulandı.

Ülkesinin RB Ghana takımında futbola başlayan Twumasi, Letonya'nın Spartaks Jurmala ve Rusya'nın Amkar ekiplerinde de oynadı. Yabancı kontenjanı dolu olan İzmir ekibinin, orta saha Prince Segbefia ile birkaç güne kadar resmen yollarını ayıracağı öğrenildi.

Öte yandan Göztepe'nin dünkü idmanını A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Yardımcı Antrenör Tayfur Havutçu ve İlhan Mansız da takip etti.
 


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