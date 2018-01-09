Patrick Twumasi Göztepe'ye doğru

RAKAMDA İNDİRİM BEKLENİYOR

Erdinç Şahin

Listesine yurt içi ve dışından birçok futbolcuyu dahil eden sarı-kırmızılıların, Kazakistan'ın Astana takımında forma giyen forvet oyuncusu'yle prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.Kanatlarda da forma giyen Ganalı oyuncu için Astana'nın kapısını çalan, transferde son aşamaya geldiği ve ufak pürüzlerin giderilmesi durumundaimza attıracağı bildirildi.'den de birçok takımın peşinde olduğu 23 yaşındaki futbolcu için2.5 milyon Euro talep ettiği iddia edilirken,rakamı aşağılara çektiği vurgulandı.Ülkesinintakımında futbola başlayan'nınekiplerinde de oynadı. Yabancı kontenjanı dolu olan İzmir ekibinin, orta sahaile birkaç güne kadar resmen yollarını ayıracağı öğrenildi.Öte yandan Göztepe'nin dünkü idmanınıda takip etti.