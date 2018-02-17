Patronunun eşini kaçırdı, 'Beni öldürme' diye yalvardı

40 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

6 YIL YANLARINDA ÇALIŞTI, EŞİNİ KANDIRDI

KANLI PLANI DÜĞÜNDE YAPTILAR

OTOMOBİLLE ÇARPIP ATEŞ AÇTILAR

Erdinç Şahin

'nıniddiaya göre, 13 Şubat günü saat 17.30 sıralarında motosiklet ile giden(28) bir otomobilden tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateşle ağır yaralandı. Demir, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde öldü.Demir'in ölmesi üzerine Adana Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda polis, otomobilin kaçış güzergahında bulunan 40 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi.Yapılan inceleme sonucunda polis, cinayeti Davut T. (30) ile ağabeyi Habib T.'nin (31) birlikte işlediğini onlara ise Nedim Ö. (39), Mehmet Ö. (25) ve Ahmet T.'nin yardım ettiğini belirledi. Polis yaptığı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.Polis, şüphelileri yakalayınca cinayetin nedeni de ortaya çıktı. İddiaya göre, Serhat Demir'in bundan 6 yıl önce İstanbul'a giderek midyecilik yapan Davut T.'nin yanında işe girdi. Demir, bir süre sonrada Davut T.'nin eşi Halise S. ile sevgili oldu ve onu kaçırarak Adana'ya getirdi. Bunun üzerine Davut T., eşinden boşandı. Serhat Demir ile Halise S. evlendi ancak sonra onlar da boşandı. İkili daha sonra başkalarıyla evlendi.Yapılan sorgulamada Davut T.'nin Adana'ya ağabeyleri Habib T. ile Ahmet T. ile birlikte akrabalarının düğününe geldi. Bu düğüne gelmişken 6 yıl önce eşini kaçıran işçisini de öldürmeyi planladı. Kardeşlerin Ahmet T.'nin otomobilini alıp plakasını çamurla kapattı, Serhat Demir'in çalıştığı işyerini Mehmet Ö.'den öğrenerek takibe başladı. Ayrıca Davut ve Habib T., Serhat Demir'i öldürmek için pusu kurdu ancak Demir kaçmayı başardı.Davut T. ile Habib T. 13 Şubat'ta Demir'i yine takip etti. Bu kez motosikletle giden Demir'e otomobille çarpıp yere düşürdükten sonra tabanca ve pompalı tüfekle ateş ettiler.Ayrıca ağabey ve kardeşin Demir'in belden aşağısına ateş ettiği bu sırada da Demir'in "Beni öldürmeyin, ne olur bana kıymayın, beni Halise kandırdı" dediği belirlendi. Ancak buna rağmen ağabey ve kardeşin ateş etmeye devam ettikleri daha sonra da plakası çamurla kaplanan otomobille kaçtıkları belirlendi.Şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.