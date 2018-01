Paul Le Guen'den transfer açıklaması

'TRANSFERLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME YAPMAYACAĞIM'



'AZİZ BEHİCH TAKIMIN OMURGASINI OLUŞTURAN İSİMLERDEN BİRİSİ'



'ÖNCELİĞİMİZ İLK 11’E KATKI YAPACAK OYUNCULAR'



'KUPAYI KAZANMAYI HAYAL ETMİYORUM, BU BİR HEDEFTİR'



'BEŞİKTAŞ’IN BAŞARISI, BU LİGİN YANSIMASIDIR'



'KUBİLAY’A YAZIK OLUYOR'

Haber Merkezi

Antalya Belek’te yapılan kamp dönemini değerlendirerek soruları yanıtlayan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Mutluyum. Gerçekten çok iyi şartlarda bir kamp dönemi geçirdik.Sahalar çok güzel, burada çok iyi karşılandık ve çok iyi bir otelde konakladık. Bir kamptaki hedefiniz iyi antrenman ve iyi maçlar oynamaktır. Bugüne kadar bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” dedi.Transferlerle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Fransız çalıştırıcı, “Transferlerle ilgili bir değerlendirme yapmayacağım. Bu konuda gizliliği korumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başkanımızla transfer konusuyla ilgili görüşüyorum ve elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum.Ancak bu konuda gizliliği korumalı ve imzalar atılana kadar konuşulmamalı. İnsanları anlayabiliyorum, merak ediyorlar ancak bu konuda gizliliğin korunması gerektiğini düşünüyorum. Bölge olarak da herhangi bir şey söylemek ve detay vermek istemiyorum” diye konuştu.Aziz Behich’le ilgili olarak bazı takımların transfer görüşmeleri için Bursaspor’un kapısını çaldığını ifade eden Paul Le Guen, “Tabii ki belli görüşmeler oldu Aziz Behich hakkında.Aziz takımın omurgasını oluşturan en önemli isimlerden birisi. Diğer takımların ona olan ilgisini anlayışla karşılarım ama doğal olarak onun kalmasını isterim. İlk yarıda çok iyi bir performans ortaya koydu. Eğer giderse takımımız eksilmiş olacak.Şu anda bir transfer dönemi var ve eğer bir takım onu transfer ederse, o takım belli konularda bizden daha güçlü olduğu için bu transferi yapmış olur. Eğer bu durum gerçekleşirse bunun telafisinin yapılması için çalışacağız” diye konuştu.Takımın gelişiminin devam etmesini istediğini sözlerine ekleyen Le Guen, “Gelişmeye devam etmek istiyoruz. İkinci yarıdaki hedefimiz bu.Git gide daha güçlü bir takım olmalıyız. Bunun için de takım halinde oynama kolektifini artırmamız ve iyi oyuncuları kadroya katmamız gerekiyor. Ne kadar güçlü kadronuz olursa, daha güçlü bir takım olma şansınız artacaktır” açıklamasını yaptı.Takımdan ayrılan 4 oyuncunun dışında herhangi bir ayrılığın yaşanmayacağını sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, “4 oyuncu kadrodan ayrılmak istedi ve yeterince süre alamadılar ilk yarıda ve ben onları anlıyorum.İkinci yarıya başlarken hedefim şu; kadromuzda bulunan ve antrenmana çıkan tüm oyuncuların kendisini oynamaya aday olacak şekilde hazırlamasını istiyorum.Bir oyuncu oynayamayacağını düşünüyor ve bu arkadaşlarımız gibi mutsuzsa bunu anlayışla karşılarım ve çözüm bulabilirim. An itibariyle herhangi bir isim bu konuda görüşmek isterse, kapım her zaman açık” dedi.Transfer döneminde önceliği ilk 11’e katkı yapacak isimlere vermek istediklerini de sözlerine ekleyen Paul Le Guen, “Önceliğimiz ilk 11’e katkı yapacak oyuncuların kadroya katılması. 3 oyuncu transfer edilirse bizim için iyi olacaktır. Bu biraz da takımdan ayrılacak oyuncuların sayısıyla alakalı.Takımdan Aziz gibi iyi bir teklif gelen oyuncu olur da, başkan ve yönetim satış gerçekleştirirse biz de bu sefer daha fazla oyuncu almak durumunda olacağız” ifadelerini kullandı.Takımda devamlılığı sürdürmenin çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen başarılı çalıştırıcı, “Bence takımdaki devamlılık gelişimini sürdürmemiz, ’gelişmeye devam etmeliyiz’ derken en fazla altını çizmem gereken konu. Hazırlık maçlarında bile maçın belli kesimlerinde kırılganlık gösteriyorduk. En önemli gelişme bu olacak” dedi.Türkiye Kupası’yla ilgili olarak da konuşan Fransız teknik direktör, “Açıkçası kupayı kazanmayı hayal ediyorum dediğimi hatırlamıyorum. Bu hayalden öte bizim için hedef olmalı ve çok normal bir şey bizim için, hayal değil.İlerleyen günlerde 2 maç oynayacağız. Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarını oynayacağız. 2 maç arasında 3 gün olmasından daha iyi bir şey ve biz de bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz” diye konuştu.Süper Lig’in oldukça iyi bir lig olduğunu söyleyen Paul Le Guen, “Süper Lig oldukça güzel bir lig. İyi bir seviyede olduğunu ancak yeterince tanınmadığını düşünüyorum.Dolu bir lig ve seviye yükseliyor. Dikkatli olunması gerekiyor. Her rakip birbirini yenebiliyor. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği başarı da ligin yansıması. İnsanlar çok şeyi bilmiyorlar. Bir yere geldiğiniz zaman mütevazı olmalısınız.Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımların dışında da hazırlığınızı üst seviyede tutmanız gerekiyor. Her maçta dikkatli olmanız gerekiyor” açıklamasını yaptı.Takımın genç oyuncularından Kubilay Kanatsızkuş hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Paul Le Guen, “Kubilay gerçekten büyük potansiyele sahip bir oyuncu. Belli problemler yaşadı, bunlardan birisi taraftarla arasında yaşadığı sorundu.İlk geldiğimde 11’de geçti ancak sakatlıkla alakalı ve başka problemlerle uğraştı. İyi bir adam ama mental olarak hazır değil. Üst seviyede olmak istiyorsanız bunların üstesinden gelmelisiniz.Henüz bunlarla başa çıkabilmeyi başaramadı. Son dönemde iç bacakta problem yaşıyor ve antrenmanların tamamına çıkamadı.Kubilay’a yazık oluyor çünkü yapabilecekleriyle yaptıkları arasında büyük bir fark var. Benim sorumluluğum onun gelişimini sağlamak. Şu anda sakatlığı nedeniyle istediğimiz şeyleri yapamıyoruz ancak ben elimden geleni yapacağım” diyerek sözlerini tamamladı.