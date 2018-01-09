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Paul Papp Sivasspor'da

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor'un Romanyalı defans oyuncusu Paul Papp ile sözleşme imzaladı

Paul Papp Sivasspor'da
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürdüren Demir Grup Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.


2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI


Kırmızı-beyazlı ekip Kardemir Karabükspor'un başarılı defans oyuncusu Paul Papp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. 

Kendisini Demir Grup Sivassporlu yapan sözleşmeye imza atan futbolcu Antalya'daki kampa da katıldı. Romanyalı defans oyuncusu ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor forması ile 17 maçta görev yaptı


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