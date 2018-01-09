Paul Papp Sivasspor'da



2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Haber Merkezi

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürdüren, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.Kırmızı-beyazlı ekip'un başarılı defans oyuncusuile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.Kendisini Demir Grup Sivassporlu yapan sözleşmeye imza atan futbolcu Antalya'daki kampa da katıldı. Romanyalı defans oyuncusu ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor forması ile 17 maçta görev yaptı