Paul Pogba eski takımına mı transfer oluyor?

Manchester United
'ın 2016 yazında 105 milyon euroluk
rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Paul Pogba
hakkında Ada basını dev bir transfer iddiası ortaya attı.
The Sun
gazetesinin haberine göre menajer Jose Mourinho
ile arası iyice açılan Fransız orta saha oyuncusu, yaz transfer döneminde eski kulübü Juventus
'a geri dönecek.
JUVE DEVREDE
Haberde ünlü oyuncunun menajeri Mino Raiola
'nın Real Madrid
'le görüşme hâlinde olduğu belirtilirken Juve'nin de Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonunun olduğu hatırlatıldı.
Pogba'nın United'la yaptığı sözleşme esasınca Torino devinin 53 milyon sterlin (60 milyon euro)
karşılığında oyuncuyu geri alma hakkı bulunuyor.
Erdinç Şahin