Paul Pogba eski takımına mı transfer oluyor?

JUVE DEVREDE

Erdinç Şahin

'ın 2016 yazındarekor bir bedelle kadrosuna kattığıhakkında Ada basını dev bir transfer iddiası ortaya attı.gazetesinin haberine göre menajerile arası iyice açılan Fransız orta saha oyuncusu, yaz transfer döneminde eski kulübü'a geri dönecek.Haberde ünlü oyuncunun menajeri'nın'le görüşme hâlinde olduğu belirtilirken Juve'nin de Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonunun olduğu hatırlatıldı.Pogba'nın United'la yaptığı sözleşme esasınca Torino devininkarşılığında oyuncuyu geri alma hakkı bulunuyor.