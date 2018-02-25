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Paul Pogba eski takımına mı transfer oluyor?

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba hakkında dev bir transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre menajer Jose Mourinho'yla arası iyice açılan yıldız futbolcu eski kulübüne geri dönecek.

Paul Pogba eski takımına mı transfer oluyor?
Manchester United'ın 2016 yazında 105 milyon euroluk rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Paul Pogba hakkında Ada basını dev bir transfer iddiası ortaya attı.

The Sun gazetesinin haberine göre menajer Jose Mourinho ile arası iyice açılan Fransız orta saha oyuncusu, yaz transfer döneminde eski kulübü Juventus'a geri dönecek.
 

JUVE DEVREDE


Haberde ünlü oyuncunun menajeri Mino Raiola'nın Real Madrid'le görüşme hâlinde olduğu belirtilirken Juve'nin de Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonunun olduğu hatırlatıldı.

Pogba'nın United'la yaptığı sözleşme esasınca Torino devinin 53 milyon sterlin (60 milyon euro)karşılığında oyuncuyu geri alma hakkı bulunuyor.


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