Paul Pogba, Kabe’den milyonlara seslendi

Sosyal paylaşım hesabı Instagram’dan Kabe’de çektiği videoyu hayranlarıyla paylaşan Fransız oyuncu, “Sadece buraya gelenler, neler hissettiğimi anlayabilir. Burayı görmediyseniz, bir gün mutlaka gelin. Harika bir yer. Duygularımı sizlere anlatamıyorum. İnşallah, buraya gelirsiniz.” diye konuştu.

Pogba’nın paylaşımı, hayranları tarafından 3,4 milyon kez izlenirken, videoya 37 bin yorum yapıldı. Fransa Milli Takımı’nda 51 kez forma giyen Pogba, geçen sezon Manchester United formasıyla 27 lig maçında 6 gol attı.















