Paul Pogba, LED maskeyle cildini yeniledi!

2 BİN STERLİN

Erdinç Şahin

takımlarından’ın yıldızı, 2 bin pound’amaske yaptırdı.Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüzünde tuhaf bir maske olduğu görülen’nın terapi ve cilt gençleştirmek için böyle bir yöntem uyguladığı öğrenildi.Son dönemdeki performansı nedeniyle eleştiri konusu olan Fransız yıldızın taktığı maskenin yaydığı dalgalarla yüz ve boyun kısmındaki bölgeleri yenilediği belirtildi.MANU’dan haftalık 290 bin sterlin kazanan Pogba’nın bu tedavi için yaklaşık 2 bin sterlin ödediği ifade edildi.yaptığı paylaşımda fotoğrafının yanına ise robot emojisi koydu.yanı sıra ünlü isimlerdenda LED maskeyi kullananlar arasında yer alıyor.Farklı renklerdeki kızılötesi ışınlar yayan maskenin kırışıklık azaltma, cilt iyileşmesi, güneş hasarı, akne tedavisine yardımcı olmak ve iltihabı azaltmak için kullanıldığı ifade ediliyor.