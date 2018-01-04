Paul Pogba, LED maskeyle cildini yeniledi!

İngiltere Premier Lig
takımlarından Manchester United
’ın yıldızı Paul Pogba
, 2 bin pound’a LED
maske yaptırdı.
Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüzünde tuhaf bir maske olduğu görülen Pogba
’nın terapi ve cilt gençleştirmek için böyle bir yöntem uyguladığı öğrenildi.
Son dönemdeki performansı nedeniyle eleştiri konusu olan Fransız yıldızın taktığı maskenin yaydığı dalgalarla yüz ve boyun kısmındaki bölgeleri yenilediği belirtildi.
2 BİN STERLİN
MANU’dan haftalık 290 bin sterlin kazanan Pogba’nın bu tedavi için yaklaşık 2 bin sterlin ödediği ifade edildi. Pogba
yaptığı paylaşımda fotoğrafının yanına ise robot emojisi koydu. Pogba’nın
yanı sıra ünlü isimlerden Jessica Alba ve Kate Hudson
da LED maskeyi kullananlar arasında yer alıyor.
Farklı renklerdeki kızılötesi ışınlar yayan maskenin kırışıklık azaltma, cilt iyileşmesi, güneş hasarı, akne tedavisine yardımcı olmak ve iltihabı azaltmak için kullanıldığı ifade ediliyor.
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Erdinç Şahin