Paulo Dybala çılgınlığı!

Yaz transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen kulüplerden biri olan Alman devi Bayern Münih
hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Robert Lewandowski
'nin Real Madrid'
e olası transferinin konuşulduğu Bavyera ekibiyle ilgili Alman Bild
gazetesi flaş bir habere yer verdi.
Buna göre Bayern, Lewandowski
'nin kulüpten ayrılması hâlinde Juventus
'un yıldızı Paulo Dybala
için girişimlere başlayacak.
Haberde golcü futbolcu için Münih yönetiminin önereceği meblağın ise tam 100 milyon euro
olacağı öğrenildi.
Fanatik
Erdinç Şahin