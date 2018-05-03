Paulo Dybala çılgınlığı!

Erdinç Şahin

Yaz transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen kulüplerden biri olan Alman devihakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.'nine olası transferinin konuşulduğu Bavyera ekibiyle ilgili Almangazetesi flaş bir habere yer verdi.Buna göre'nin kulüpten ayrılması hâlinde'un yıldızıiçin girişimlere başlayacak.Haberde golcü futbolcu için Münih yönetiminin önereceği meblağın ise tamolacağı öğrenildi.