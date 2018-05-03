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Paulo Dybala çılgınlığı!

Alman basını Bayern Münih'in yaz transfer döneminde Juventus'un yıldızı Paulo Dybala'ya astronomik bir teklif sunacağını öne sürdü.

Paulo Dybala çılgınlığı!
Yaz transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen kulüplerden biri olan Alman devi Bayern Münihhakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Robert Lewandowski'nin Real Madrid'e olası transferinin konuşulduğu Bavyera ekibiyle ilgili Alman Bild gazetesi flaş bir habere yer verdi.

Buna göre Bayern, Lewandowski'nin kulüpten ayrılması hâlinde Juventus'un yıldızı Paulo Dybala için girişimlere başlayacak.

Haberde golcü futbolcu için Münih yönetiminin önereceği meblağın ise tam 100 milyon euro olacağı öğrenildi. 

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