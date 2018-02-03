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Pazara gitmek için çıktı, 2 gündür haber alınamıyor

Bolu Eskiçağa Köyü'nde 2 gün önce pazara gitmek için evden çıkan İsmail Hırçın’dan (68) haber alınamıyor

03 Şubat 2018, Cumartesi 15:06
Pazara gitmek için çıktı, 2 gündür haber alınamıyor
Bolu'da kızını ziyarete gelen İsmail Hırçın geçen perşembe sabahı pazara gitmek için evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, dün İsmail Hırçın’ı bulmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri, köylüler ve Hırçın’ın yakınları da çalışmalara destek verdi. Köy çevresindeki ormanlık alanda drone ile havadan tarama da yapıldı.

'ORMANLARI ÇOK SEVERDİ, KORKUYORUZ'

Arama çalışmalarına katılan İsmail Hırçın’ın oğlu Saffet Hırçın, "Biz de köylülerle yaya olarak arıyoruz. AFAD, jandarma, köylüler, eş dost, akrabalarımız arama çalışması yapıyor. Hastalığı falan yok. Sadece açık kalp ameliyatı olmuştu. Bizim korkumuz bir yerde sıkışıp kaldığı yönünde. Orman merakı vardı. Ormanları sever, gezerdi" dedi.

Murat KÜÇÜK/DHA

 


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