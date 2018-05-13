Pazarcı kadın bağımsız milletvekili adayı oldu

İlçede yaklaşık 10 yıldır çeşitli bölgelerdeki pazarlarda tezgah açarak geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Safiye Orhan Baltacıoğlu, Ereğli İlçe Seçim Kurulu'na giderek bağımsız adaylık müracaatını yaptı.





Baltacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların ve gençlerin sesi olmak, kentin yaşadığı sorunların çözümüne katkı sağlamak için bağımsız aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Tezgahında maydanoz, marul gibi ürünler sattığını anlatan Baltacıoğlu, "Elimde kazma, sırtımda çit. Halk isterse istediğini istediği yere getirir. Aday olmak için 13 bin 916 lira para yatırdım, bu para benim alın terim. Kimseden bir şey görmedim. Bir yere gelmek için değil, Zonguldak ve ilçelerinin mağdur olduğunu çok iyi bildiğim için bağımsız aday oldum." dedi.





Kadınlar arka planda kaldığı için bağımsız aday olmak istediğini söyleyen Baltacıoğlu, gençlere ve kadınlara daha iyi hizmet etmek istediğini dile getirdi.





Pazarcı esnafı ve tezgaha gelenler de Baltacıoğlu'nu desteklediklerini belirtti.