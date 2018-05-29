Pazarda fenalaşan kadına belediye başkanı müdahale etti

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Kdz. Ereğli ilçe teşkilatı ile birlikte semt pazarında seçim gezisi yaptığı sırada Gönül Ö. isimli bir kadın aniden yere yığıldı.

Çevredekiler 112 sağlık ekiplerine haber verirken o sırada semt pazarında bulunan ve durumu fark eden Başkan Uysal baygınlık geçiren kadına müdahale etti.

OĞLUNU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Başkan Uysal baygınlık geçiren kadının durumunu kontrol ederken, Başkan Yardımcısı Esra Alpago ve yanındakiler ise kadının oğlunu sakinleştirmeye çalıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Genç kadın bir süre sonra olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



