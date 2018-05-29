Pazarda fenalaşan kadına belediye başkanı müdahale etti
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi semt pazarında aniden yere düşüp bayılan kadına doktor olan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal müdahale etti
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Kdz. Ereğli ilçe teşkilatı ile birlikte semt pazarında seçim gezisi yaptığı sırada Gönül Ö. isimli bir kadın aniden yere yığıldı.
Çevredekiler 112 sağlık ekiplerine haber verirken o sırada semt pazarında bulunan ve durumu fark eden Başkan Uysal baygınlık geçiren kadına müdahale etti.
OĞLUNU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR
Başkan Uysal baygınlık geçiren kadının durumunu kontrol ederken, Başkan Yardımcısı Esra Alpago ve yanındakiler ise kadının oğlunu sakinleştirmeye çalıştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Genç kadın bir süre sonra olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.