Pazarda hem satıcı hem de alıcı fiyatlardan şikayetçi

Batman’da alışveriş yapmak için pazara giden kişiler fiyatların iki katı yükselmesinden şikayetçi oldu. Pazar esnafından Ercan Ulutay, fiyatların halde çok yükseldiğini söyledi.

"RAMAZAN DOLAYISIYLA FİYATLAR YÜKSELDİ"

Ulutay, "Fiyatlar çok yüksek. Limonun fiyatı 3 liradan 6 liraya çıktı. Salatalık 2 liraydı 3-4 liraya çıktı. Domates şuan uygundur. Meyveler çok yüksek. Ramazan dolayısı ile yükseldi fiyatlar" dedi.

Ramazan ayı için pazar alışverişi yapmaya gelen Fatma Akın isimli kişi ise her şeyin çok pahalı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"PAZAR DA MARKETLER DE AYNI"

"Pazar çok pahalı bugün. Her şey çok pahalı. Sürekli pazara geliyoruz, marketlerde aynı. Pazarda daha uygun diye geliyoruz ama aynı yine çok pahalı. Ramazan için 50-100 ile alışverişe geldim pazara ama yetmiyor yine. Geçen hafta geldim yine normaldi. Ama bugün çok pahalı."

"NASIL GEÇİNECEK BU İNSANLAR BİLMİYORUM"

Pazarda fiyatların çok yükseldiğinden şikayetçi olan Ali Varin isimli kişi ise , "Fiyatlar çok yüksek. Ramazandan önce salatalık fiyatı 2 lirayken, şuan 3-4 lira. Ateş pahası her şey, alınacak gibi değil, hele hele emeklilerin canını okudu. Nasıl geçinecek bu insanlar bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"MECBURİYETTEN ALIYORUZ"

Ramazan’dan önce fiyatların daha uygun olduğunu belirten Yahya Tüzün isimli kişi ise "Ramazan’dan önce daha ucuzdu, daha tazeydi. Ama Ramazan geldi diye biraz fiyat artışı da var ve kalitede yok. Ama mecburiyetten alıyoruz" dedi.

"ESKİDEN HOŞGELDİN DİYORDU, ŞİMDİ SIRTINI ÇEVİRİYOR"

Halde fiyatların çok yükseldiğinden şikayetçi olan İhsan Mert, "Şuanda halde fiyatlar 2-3 kat arttırılmış. Birçok pazarcımız isyanlara giriyor. Halkın gücü yetmiyor. Olan bize oluyor. Halde de söylediğimiz zamanda bize diyorlar ki; yukarıda mal çok yüksektir. Yapacak bir şey yok istersen al istersen alma hesabı yapılıyor. Eskiden bize hoşgeldin diyordu, şimdi adam bize sırtını çeviriyor bakmıyor. Mal çok yüksektir" ifadelerinde bulundu.

"GÖNLÜM İSTİYOR AMA ALAMIYORUM"

Pazar alışverişi için gelen Derviş Çiçek ise pazarda fiyatların ateş pahası olduğunu belirterek, "Fiyatlar ateş pahası ateş. Bakın millet alamıyor. Vallahi ben daha alamadım. Gönlüm istiyor ama alamıyorum. Yok kardeşim para yok. Fiyatlar uçuyor, alabildiğine uçuyor, ne yapacağız. Yüzde 30-40 arttı" diye konuştu.



