PC oyunları bir kez daha korsana yenik düştü!

Adem Özdoğan

Eğer oyun dünyasını az çok yakından takip ediyorsanız,ismini az çok duymuşsunuzdur. Denuvo, günümüz PC oyunculuğu açısından oldukça önem arz eden bir yazılım. Bu yazılım, yeni çıkan oyunların korsana karşı güvende kalmasını sağlıyor. Ya da sağlaması lazım desek daha doğru olur çünkü, görevini tam olarak yerine getiremiyor.İlk başlarda gelecek vaat eden bir yazılım olarak görünen, sonralarda ise 24 saat bile dayanamamaya başlamıştı. Yani dün çıkan bir oyun bugün korsana yenik düşüyordu. Son olarak yayınlanan Denuvo 4.8 ise, PC oyunculuğu için bir umut ışığı olmuştu. Fakat o ışık da geçtiğimiz gün söndü. Çünkü korsan yazılımcılar,’i de kırmayı başardı. Böylece Denuvo 4.8’i kullanan AC Origins, FM 2018, SW Battlefront 2 ve NFS Payback gibi popüler oyunların son versiyonları da korsana yenik düşmüş oldu.Açıkçası, PC’deki bu korsan çılgınlığı durmadığı süreceoyunculuğunun geleceği için çok da olumlu konuşmak mümkün değil. Keza konsol yapımları aya çıkmışken,ı yaya devam diyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak.