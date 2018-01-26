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PC oyunları bir kez daha korsana yenik düştü!

Günümüzde konsol oyunculuğu ile PC oyunculuğu arasında bir uçurum oluştuğunu söylemek mümkün. Özellikle son dönemlerde oluşan bu farkın temel nedeni ise PC oyunlarının korsana karşı bir türlü daimi olarak korunamaması

PC oyunları bir kez daha korsana yenik düştü!
Eğer oyun dünyasını az çok yakından takip ediyorsanız, Denuvo ismini az çok duymuşsunuzdur. Denuvo, günümüz PC oyunculuğu açısından oldukça önem arz eden bir yazılım. Bu yazılım, yeni çıkan oyunların korsana karşı güvende kalmasını sağlıyor. Ya da sağlaması lazım desek daha doğru olur çünkü Denuvo, görevini tam olarak yerine getiremiyor.

İlk başlarda gelecek vaat eden bir yazılım olarak görünen Denuvo, sonralarda ise 24 saat bile dayanamamaya başlamıştı. Yani dün çıkan bir oyun bugün korsana yenik düşüyordu. Son olarak yayınlanan Denuvo 4.8 ise, PC oyunculuğu için bir umut ışığı olmuştu. Fakat o ışık da geçtiğimiz gün söndü. Çünkü korsan yazılımcılar, Denuvo 4.8’i de kırmayı başardı. Böylece Denuvo 4.8’i kullanan AC Origins, FM 2018, SW Battlefront 2 ve NFS Payback gibi popüler oyunların son versiyonları da korsana yenik düşmüş oldu.

Açıkçası, PC’deki bu korsan çılgınlığı durmadığı sürece PC oyunculuğunun geleceği için çok da olumlu konuşmak mümkün değil. Keza konsol yapımları aya çıkmışken, PC yapımları yaya devam diyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak.
 

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