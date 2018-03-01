Pediatri günleri başlıyor

'GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN DE YARARLI OLACAK'

Mehmet Nuri Turan

Alanında uzman doktorlar, doğumdan ergenliğe kadar görülen hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini anlatacak. Toplantı 16 ayrı oturumda yapılacak.Bahar Pediatri Günleri Başkanı Prof. Dr. Aytül Noyan, "Günümüzde bilgiye ulaşmak giderek kolaylaşırken deneyimli kişilerle tartışarak öğrenmenin önemi de giderek artıyor. Bu amaçla hazırladığımız toplantıda alanında yetkin konuşmacılar bilgi, beceri ve deneyimlerini paylaşacak.Toplantı, çocuk sağlığı ve hastalıkları pratiği yapan hekimlerin yanı sıra eğitim sürecinde bulunan genç meslektaşlarımız için de yararlı olacak" dedi.