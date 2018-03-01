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Pediatri günleri başlıyor

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin organize ettiği 'Bahar Pediatri Günleri' 2-3 Mart 2018 tarihleri arasında hastanenin Kışla Sağlık Yerleşkesi'nde yapılacak

01 Mart 2018, Perşembe 19:02
Pediatri günleri başlıyor
Alanında uzman doktorlar, doğumdan ergenliğe kadar görülen hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini anlatacak. Toplantı 16 ayrı oturumda yapılacak.
 

'GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN DE YARARLI OLACAK'

 
Bahar Pediatri Günleri Başkanı Prof. Dr. Aytül Noyan, "Günümüzde bilgiye ulaşmak giderek kolaylaşırken deneyimli kişilerle tartışarak öğrenmenin önemi de giderek artıyor. Bu amaçla hazırladığımız toplantıda alanında yetkin konuşmacılar bilgi, beceri ve deneyimlerini paylaşacak.



Toplantı, çocuk sağlığı ve hastalıkları pratiği yapan hekimlerin yanı sıra eğitim sürecinde bulunan genç meslektaşlarımız için de yararlı olacak" dedi.
 
 
 


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