PEFHEM çok sesli korosu her dilde şarkı söylüyor

PEFHEM
(Pendik Folklör Eğitim Merkezi
) Türkiye'de yaşayan tüm etnik grupların sesi olmak için yola çıktı. Grup üyelerinin arasında çağımızın amansız hastalığına yakalanmış ama bu koroyu terapi olarak görüp iyleşme sürecinde büyük gelişmeler gösteren üyeler de bulunuyor.
PEFHEM korosu
ŞEFLERİ BİR MÜZİK ÖĞRETMENİ
nun şefliğini Pendik'te bir devlet okulunda müzik öğretmenliği yapan Pınar Dilek Yılmaz
üstleniyor. Koro şefi Pınar Dilek Yılmaz, Lazca, Gürcüce, Boşnakça, Zazaca gibi her etnik dilde şarkıların seslendirilmesi için korodakilere hem hoca hem de arkadaş oluyor.
İLK KEZ PERŞEMBE GÜNÜ SAHNE ALACAKLAR
İlk sahnelerini 4 Ocak 2017 Perşembe günü saat 19:30’da Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’
nde gerçekleştirecek olan ekip herkesi bu heyecana tanık olmak üzere davet ediyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Adem Özdoğan