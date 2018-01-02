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PEFHEM çok sesli korosu her dilde şarkı söylüyor

PEFHEM (Pendik Folklör Eğitim Merkezi) korosu amatör bir ruhla ülkemizde yaşayan bütün etnik grupların sesi oluyor

02 Ocak 2018, Salı 15:16
PEFHEM çok sesli korosu her dilde şarkı söylüyor
PEFHEM (Pendik Folklör Eğitim Merkezi) Türkiye'de yaşayan tüm etnik grupların sesi olmak için yola çıktı. Grup üyelerinin arasında çağımızın amansız hastalığına yakalanmış ama bu koroyu terapi olarak görüp iyleşme sürecinde büyük gelişmeler gösteren üyeler de bulunuyor.


ŞEFLERİ BİR MÜZİK ÖĞRETMENİ


PEFHEM korosunun şefliğini Pendik'te bir devlet okulunda müzik öğretmenliği yapan Pınar Dilek Yılmaz üstleniyor.  Koro şefi Pınar Dilek Yılmaz, Lazca, Gürcüce, Boşnakça, Zazaca gibi her etnik dilde şarkıların seslendirilmesi için korodakilere hem hoca hem de arkadaş oluyor. 


İLK KEZ PERŞEMBE GÜNÜ SAHNE ALACAKLAR


İlk sahnelerini 4 Ocak 2017 Perşembe günü saat 19:30’da Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek olan ekip herkesi bu heyecana tanık olmak üzere davet ediyor. 

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