PEFHEM çok sesli korosu her dilde şarkı söylüyor



ŞEFLERİ BİR MÜZİK ÖĞRETMENİ



İLK KEZ PERŞEMBE GÜNÜ SAHNE ALACAKLAR

Adem Özdoğan

) Türkiye'de yaşayan tüm etnik grupların sesi olmak için yola çıktı. Grup üyelerinin arasında çağımızın amansız hastalığına yakalanmış ama bu koroyu terapi olarak görüp iyleşme sürecinde büyük gelişmeler gösteren üyeler de bulunuyor.nun şefliğini Pendik'te bir devlet okulunda müzik öğretmenliği yapanüstleniyor. Koro şefi Pınar Dilek Yılmaz, Lazca, Gürcüce, Boşnakça, Zazaca gibi her etnik dilde şarkıların seslendirilmesi için korodakilere hem hoca hem de arkadaş oluyor.İlk sahnelerini 4 Ocak 2017 Perşembe günü saat 19:30’dande gerçekleştirecek olan ekip herkesi bu heyecana tanık olmak üzere davet ediyor.