Pegasus, Trabzon'daki kazada kurtulan 168 kişi için 168 kurban kesecek

KİMSENİN BURNU KANAMADI

Yusuf Cevahir

Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı 13 Ocak akşamı Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. 90 saniye içerisinde havalimanı acil müdahale ekibi kazaya müdahale ederken, 24 dakikada gibi bir süre içerisinde uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilmişti.Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı. Uçak ise kazadan 5 gün sonra 18 Ocak günü 2 vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılıp aprondaki güvenli bölgeye çekilmişti. Uçak kurtarma operasyonu 20 saat sürmüştü.Çalışmaya yaklaşık 100 kişilik bir ekip katılırken, operasyonda uçağın bir zarar görmemesi ve tek parça halinde bulunduğu yerden çıkartılması için büyük gayret gösterilmişti.Kazayı yara almadan atlatan uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi için Pegasus Havayolları yetkililerinin de Trabzon Havalimanı’nda önümüzdeki günlerde 168 kurban keseceği öğrenildi.