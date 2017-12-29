Peker Açıkalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde ameliyat oldum

"CUMHURBAŞKANIMIZI GALAYA BEKLİYORUZ"

FİLMDEKİ ROLÜNÜ DE ANLATTI

Peker Açıkalın'ın yeni filminden kareler;

Çiğdem Saltık

Beş yıldır dizide oynamayan, '' adlı sinema filminde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.' filminderolündeki bir mafya babasını canlandıracak olan, fragman çekimlerinde kamera karşısına geçti.Geçen yıllarda bıçak altına yatan 54 yaşındaki oyuncu, kalbine pil takıldığını ve'ın yardımıyla operasyon geçirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızı da inşallah filmimizin galasında görmek istiyoruz" dedi.Filmde canlandıracağı mafya babası karakterinin Türk usulü olduğunu belirten, "Bizim babamız Türk babası, küfür ve kötü hareketleri yok. Türk örf ve adetlerine göre şekillenmiş bir baba" ifadelerini kullandı.