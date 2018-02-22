Pekin'de merdiven çilesine 'ücretli asansör' çözümü

Çin'in başkenti Pekin'deki eski apartmanlarda yaşanan merdiven çilesini sona erdirmek amacıyla ücretli asansörler yapılacak

Pekin'de merdiven çilesine 'ücretli asansör' çözümü
"Pekin Günlüğü" gazetesinin haberine göre, yerel makamlar, eski apartmanlardaki merdiven sorununa ödemeli asansörlerle çözüm bulacak.

Projeye göre, apartman sakinleri, binalarına takılacak asansörlerin kurulum ve bakım masrafları için herhangi bir katkıda bulunmayacak.

Asansörü her kullandıklarında toplu taşımada kullanılan şehir kartlarına benzer bir ödeme metoduyla 0,2 yüen (yaklaşık 11 kuruş) ücret ödeyecek kent sakinleri, projeyi memnuniyetle karşıladı.

Eski bir apartmanda oturan 60 yaşındaki Yang Guişiang, "Elimde alışveriş poşetleriyle merdiven çıkmaktansa 0,2 yüen ödeyerek asansör kullanmaktan mutluluk duyacağım." diye konuştu.

Ülkedeki mevcut düzenlemeye göre, 6 ve daha fazla katlı apartmanlarda asansör kurulması şartı bulunuyor ancak konut sakinleri ile operatör şirketler arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulamada sorunlarla karşılaşılıyor.

Ödemeli asansör uygulamasıyla hem merdiven çilesine çözüm üretilmesi hem de operatör şirketlerin bakım ve onarım masrafları için ilave ücretler talep etmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Çin genelinde 15 yıldan daha eski ve 7 katın altındaki çoğu konutta asansör bulunmuyor.

AA


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