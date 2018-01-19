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Pele hastaneye kaldırıldı

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, evinde geçirdiği baygınlığın ardından hastaneye kaldırıldı. 77 yaşındaki efsane, doktorların müşahedesi altında tutuluyor.

Pele hastaneye kaldırıldı
77 yaşındaki Brezilyalı futbol efsanesi Pele, evinde baygınlık geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Aşırı yorgunluktan ötürü bayıldığı düşünülen efsanevi futbolcunun doktorların gözetimi altında tutulduğu öğrenildi.

Hafta sonu Londra'ya gitmeyi planlayan Pele, geçirdiği bu rahatsızlık üzerine bu ziyaretini de iptal etmek zorunda kaldı.

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncuları arasında yer alan Pele, Brezilya milli takımıyla tam 3 Dünya Kupası (1958, 1962, 1970) zaferi elde etmişti.


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