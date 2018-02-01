Pelin Akil'den takipçisine sert yanıt (Pelin Akil kimdir?)

Oyuncu Pelin Akil de pek çok ünlü gibi sosyal medya üzerinden kendisine yapılan hakaretlere isyan etti.
Pelin Akil
, bir takipçisinin “Salak”, “Çok çirkinsin”, “Anıl’la ayrılın” şeklindeki mesajlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
"YAZIK DELİRMİŞ"
Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan
’la iki yıl önce evlenen 31 yaşındaki oyuncu, instagram’ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, “Yazık, delirmiş” notunu düştü.
Pelin Akil ve Anıl Altan'ın aşk pozuna beğeni yağdı
Oyuncu Pelin Akil: Bebeğimi görmeni çok isterdim
PELİN AKİL KİMDİR?
Pelin Akil 17 Nisan 1986'da İstanbul'da doğdu. Çeşitli reklam filmleri, tiyatro, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptı. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, Istanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında izleyici karşısına çıktı.
FOX'ta yayınlanan Arka Sıradakiler
dizisinde 4 sezon oynadı, TRT 1'de yayınlanan Kurt Kanunu
dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler
dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil 6. sezonda tekrar dizi'ye dahil olmuştur. 2012 yılında Suskunlar
dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu. Bunun yanı sıra TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma
, Show TV'de yayınlanan Ne Münasebet
ve ATV de yayınlanan Aile Iṣi
gibi dizilerde de rol almıstır.
Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan
ile evlidir.
İdil Janet Demiray