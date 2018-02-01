Pelin Akil'den takipçisine sert yanıt (Pelin Akil kimdir?)



"YAZIK DELİRMİŞ"





Pelin Akil ve Anıl Altan'ın aşk pozuna beğeni yağdı

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PELİN AKİL KİMDİR?

İdil Janet Demiray

Oyuncu Pelin Akil de pek çok ünlü gibi sosyal medya üzerinden kendisine yapılan hakaretlere isyan etti., bir takipçisinin “Salak”, “Çok çirkinsin”, “Anıl’la ayrılın” şeklindeki mesajlarını sosyal medya hesabından yayınladı.Kendisi gibi oyuncu olan’la iki yıl önce evlenen 31 yaşındaki oyuncu, instagram’ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, “Yazık, delirmiş” notunu düştü.Pelin Akil 17 Nisan 1986'da İstanbul'da doğdu. Çeşitli reklam filmleri, tiyatro, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptı. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, Istanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında izleyici karşısına çıktı.FOX'ta yayınlanandizisinde 4 sezon oynadı, TRT 1'de yayınlanandizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanandizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil 6. sezonda tekrar dizi'ye dahil olmuştur. 2012 yılındadizisine Nisan karakteri ile dahil oldu. Bunun yanı sıra TRT 1 de yayınlanan, Show TV'de yayınlananve ATV de yayınlanangibi dizilerde de rol almıstır.Kendisi gibi oyuncu olanile evlidir.