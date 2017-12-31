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Pelin Batu evleniyor

Pelin Batu ile Dr. Macit Bitargil, 2018'in ilk ayında evlenecek

31 Aralık 2017, Pazar 20:03
Pelin Batu evleniyor
Pelin Batu ile Dr. Macit Bitargil evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz gün yakın dostlarının katıldığı bir törenle söz yüzüklerini takan çift, ocak ayının ikinci haftasında dünyaevine girecek.


ROMA'DA DÜNYAEVİNE GİRECEKLER


Haftasonumagazin’in haberine göre çift  Roma'da dünyaevine girecek. 

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