Pelin Batu evleniyor



ROMA'DA DÜNYAEVİNE GİRECEKLER

Pelin Batu: Artık yokum, dayanamıyorum

Haber Merkezi

Pelin Batu ile Dr. Macit Bitargil evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz gün yakın dostlarının katıldığı bir törenle söz yüzüklerini takan çift, ocak ayının ikinci haftasında dünyaevine girecek.Haftasonumagazin’in haberine göre çift Roma'da dünyaevine girecek.