Pelin Batu ile Dr. Macit Bitargil evlendi

Oyuncu, şair ve tarihçi Pelin Batu
ile kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil
, İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi.
GEÇEN AY SÖZ YÜZÜKLERİ TAKILDI
Geçen ay söz yüzüklerini takan Pelin Batu ile Macit Bitargil'in
sade nikah töreni, yakınlarının katılımıyla hafta sonu bir otelde gerçekleştirildi.
RAŞİT BAĞZIBAĞLI TASARIM GELİNLİK
Diplomat ve siyasetçi İnal Batu'nun
kızı olan Pelin Batu'nun, 2013 yılında hayatını kaybeden babasının, misyon şefi olarak son görev yeri olmasından ötürü Roma'da evlenmeyi tercih ettiği öğrenildi. Pelin Batu, Raşit Bağzıbağlı tasarımı bir gelinlik giydi.
Pelin Batu evleniyor
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Elif Bayram