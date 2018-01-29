Pelin Batu ile Dr. Macit Bitargil evlendi

GEÇEN AY SÖZ YÜZÜKLERİ TAKILDI

RAŞİT BAĞZIBAĞLI TASARIM GELİNLİK

Pelin Batu evleniyor

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Elif Bayram

Oyuncu, şair ve tarihçiile kalp ve damar cerrahı, İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi.Geçen ay söz yüzüklerini takansade nikah töreni, yakınlarının katılımıyla hafta sonu bir otelde gerçekleştirildi.Diplomat ve siyasetçikızı olan Pelin Batu'nun, 2013 yılında hayatını kaybeden babasının, misyon şefi olarak son görev yeri olmasından ötürü Roma'da evlenmeyi tercih ettiği öğrenildi. Pelin Batu, Raşit Bağzıbağlı tasarımı bir gelinlik giydi.