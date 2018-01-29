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Pelin Batu ile Dr. Macit Bitargil evlendi

Pelin Batu ile kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil, İtalya’nın başkenti Roma’da evlendi

29 Ocak 2018, Pazartesi 13:39
Pelin Batu ile Dr. Macit Bitargil evlendi
Oyuncu, şair ve tarihçi Pelin Batu ile kalp ve damar cerrahı Dr. Macit Bitargil, İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi.
 

GEÇEN AY SÖZ YÜZÜKLERİ TAKILDI


Geçen ay söz yüzüklerini takan Pelin Batu ile Macit Bitargil'in sade nikah töreni, yakınlarının katılımıyla hafta sonu bir otelde gerçekleştirildi.
 

RAŞİT BAĞZIBAĞLI TASARIM GELİNLİK


Diplomat ve siyasetçi İnal Batu'nun kızı olan Pelin Batu'nun, 2013 yılında hayatını kaybeden babasının, misyon şefi olarak son görev yeri olmasından ötürü Roma'da evlenmeyi tercih ettiği öğrenildi. Pelin Batu, Raşit Bağzıbağlı tasarımı bir gelinlik giydi.




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