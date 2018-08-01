Pelin Karahan: Evlilik basit bir şey değil

Adını 'Kavak Yelleri' dizisiyle duyuran Pelin Karahan, uzun süredir setlerden uzak. Eşi ve iki çocuğuyla mutlu bir hayat süren oyuncu, ''Mesleğim hayatımı, duruşumu etkilemedi ama çocuklar etkiledi. Daha hızlı, daha öngörülü, daha sabırlı olmayı öğrendim. Bir an önce her şey olsun, bitsin isterdim, şimdi öyle değil'' dedi.

'BİZ DENGEYİ KURDUK'

Pelin Karahan, evlilik ve anne olmanın hayatını nasıl değiştirdiğini de anlattı:

''Bazen bu yoğunlukta 'Bir yalnız kalsam' dediğim oluyor ama ne mümkün! Kendime ayırdığım vakit kuaföre gitmek olabiliyor ki artık o bile Ali Demir ile yapılan bir etkinlik halini aldı. Kitap okumaya filan asla fırsat olmuyor. Evlenmeden önce saatlerce resim yapabilirdim. O benim kendime ayırdığım zamandı. O da şu an mümkün görünmüyor. Evlilik öyle dışarıdan göründüğü kadar basit bir şey değil. O yüzden boşanmalar çok oluyor ya. Biraz sabretmeyi bilmek, biraz anlayışlı olmak lazım. Bir tarafın mutlaka alttan alması gerekiyor. Bu arada Bedri çocuklarla çok güzel ilgilenir, o anlamda beni çok rahatlatıyor. Dengeyi kurduk.''