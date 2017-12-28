Pelin Karahan'ın oğlu Ali Demir 3 yaşında

Oyuncu Pelin Karahan
ikinci evliliğini Haziran 2014'te Bedri Güntay
ile yapmış, oğulları; Ali Demir'
i Aralık 2014'de, Eyüp Can'
ı ise Mart 2017'de doğurmuştu.
Ali Demir dün 3. yaşına girdi. Pelin Karahan
ile eşi Bedri Güntay
da geceye ait fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.
Pelin Karahan
fotoğrafların altına "İlk göz ağrım... Nasıl büyüdün! Ailene ülkene hayırlı evlat olursun inşallah... İyi ki doğdun Ali Demir", baba Bedri Güntay
ise "Bugün benim canımdan çok sevdiğim oğlum doğmuş... Yüce rabbim bana inşallah senin hep güldüğün, mutlu olduğun, huzurlu olduğun, başarılı olduğun güzel günlerini görmeyi nasip eder iyi ki varsın" mesajını yayınladı.
Çiğdem Saltık