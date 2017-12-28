Pelin Karahan'ın oğlu Ali Demir 3 yaşında

Çiğdem Saltık

Oyuncuikinci evliliğini Haziran 2014'teile yapmış, oğulları;i Aralık 2014'de,ı ise Mart 2017'de doğurmuştu.Ali Demir dün 3. yaşına girdi.ile eşida geceye ait fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.fotoğrafların altına "İlk göz ağrım... Nasıl büyüdün! Ailene ülkene hayırlı evlat olursun inşallah... İyi ki doğdun Ali Demir", babaise "Bugün benim canımdan çok sevdiğim oğlum doğmuş... Yüce rabbim bana inşallah senin hep güldüğün, mutlu olduğun, huzurlu olduğun, başarılı olduğun güzel günlerini görmeyi nasip eder iyi ki varsın" mesajını yayınladı.