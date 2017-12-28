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Pelin Karahan'ın oğlu Ali Demir 3 yaşında

Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay'ın büyük oğlu Ali Demir, 3 yaşına girdi. Çift, minik oğulları için sürpiz doğum günü partisi organize etti

Pelin Karahan'ın oğlu Ali Demir 3 yaşında
Oyuncu Pelin Karahan ikinci evliliğini Haziran 2014'te Bedri Güntay ile yapmış, oğulları; Ali Demir'i Aralık 2014'de, Eyüp Can'ı ise Mart 2017'de doğurmuştu.

Ali Demir dün 3. yaşına girdi. Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay da geceye ait fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Pelin Karahan fotoğrafların altına "İlk göz ağrım... Nasıl büyüdün! Ailene ülkene hayırlı evlat olursun inşallah... İyi ki doğdun Ali Demir", baba Bedri Güntay ise "Bugün benim canımdan çok sevdiğim oğlum doğmuş... Yüce rabbim bana inşallah senin hep güldüğün, mutlu olduğun, huzurlu olduğun, başarılı olduğun güzel günlerini görmeyi nasip eder iyi ki varsın" mesajını yayınladı.

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