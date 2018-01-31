Pelin Karahan, 'Yuvamdaki Düşman' dizisiyle seyirciyle buluşuyor

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTERKEN KANSER OLAN GENÇ BİR KADIN!



YUVAMDAKİ DÜŞMAN 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Yuvamdaki Düşman dizisinin oyuncuları kimler? Yuvamdaki Düşman dizisi oyuncu kadrosu...

Yuvamdaki Düşman oyuncuları kimler? Yuvamdaki Düşman dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi

Elif Bayram

perşembe akşamları Show TV’de ekrana gelen ‘Yuvamdaki Düşman’ dizisinde sürpriz bir karakterle seyirciyle buluşuyor.Yapımcılığınıyaptığı, senaryosunuyazdığı, yönetmen koltuğuna Müge Uğurlar’ın oturduğu ‘YPelin Karahan, çocuk sahibi olmak isterken kanser olduğunu öğrenen ve eşi tarafından ihanete uğrayan genç bir kadını canlandırıyor. Ünlü oyuncu Pelin Karahan’ın uzun bir aradan sonra setlere geri döndüğü ‘Yuvamdaki Düşman’ dizisinde hayat verdiğikarakteri, bir bebekle birlikte tam bir aile olma hayali için yıllarca tedavi görüyor. Ancak konulan lenf kanseri teşhisi ve ardından yaşadıklarıyla hayatı cehenneme dönüyor. Kocasını kaybettiği kaza ona yakın arkadaş olacağı Yasemin’i (Aslı Tandoğan) kazandırsa da hayatlarını yıkan kadının yanı başlarında olması gelecekte başlarına geleceklerle ilgili soru işareti yaratıyor.Başrollerindeolduğu ‘Yuvamdaki Düşman’da ayrıcagibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.sürpriz isimler olarak katıldığı Yuvamdaki Düşman, psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle ekranlara sıra dışı bir soluk getirecek.