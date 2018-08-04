Pembe Panter Ayşe kimdir? Kaç yaşında?

Adana'da dün polis ekipleri operasyon düzenledi. Sosyal medya üzerinden fuhuş yaptırdığı iddiasıyla "Pembe Panter" lakaplı 24 yaşındaki Ayşe B. gözaltına alındı ardından da çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 yaşındaki Ayşe B.’nin sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiğini saptadı. Bunun üzerine polis düzenlendiği operasyonla Ayşe B.’yi gözaltına aldı. ‘Pembe Panter’ lakabıyla fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B.'nin, anlaştığı kişilere sosyal medyadan görüntülü olarak kendisini gösterdiği öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilere lüks otellerde geceliği 3 bin liradan ‘Vip’ fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B’nin aynı zamanda 500 TL’ye fuhuşa yer temin ettiği belirtildi.

PEMBE PANTER KİMDİR?

"Pembe Panter" lakaplı Ayşe B. 24 yaşındadır. Sosyal medya üzerinden fuhuşa yer temin eden Ayşe B. aynı zamanda Instagram fenomeni ve makyaj blogger'ı...