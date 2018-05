Penceredeki Kadın Amy Adams başrolüyle geliyor

A.J. Finn’in New York Times Çok Satanlar listesine 1 numaradan giren ve Stephen King dahil birçok yazarın beğenisiyle 38 ülkede yayınlanan “Penceredeki Kadın” (The Woman in The Window) romanı Amy Adams’ın başrolüyle beyazperdeye taşınıyor