Penceredeki Kadın Amy Adams başrolüyle geliyor



ARKA PENCERE'YE BENZETİLİYOR

Elif Bayram

Amerika’da 1 milyondan fazla satan ve Türkiye’de Pena Yayınları tarafından okuyucuyla buluşan bu psikolojik gerilimin sinema adaptasyonunda ana karakteribeş kez Oscar’a aday gösterilencanlandıracak.filmlerinden tanıdığımız Amy Adams, Anna Fox rolünde New York’ta yalnız yaşayan ve agorafobiden muzdarip eski bir psikoloğun komşularını gözetlerken tanık olduğu gerilim dolu hikâyenin merkezinde yer alıyor.Roman henüz çıkmadan film hakkını satın alankitabın sinemaya uyarlaması için yıldız isimlerle çalışıyor. Yönetmenliğini; Atonement, Anna Karenina ve Darkest Hour gibi filmleri ile tanınan Joe Wright’ın yapacağı filmin senaryosunu Pulitzer ödüllü senarist Tracy Letts kaleme alıyor. A.J. Finn’in kitabını ekrana taşıyan yapımcılar ise Oscar ödüllü Scott Rudin ve Oscar’a aday gösterilen Eli Bush.Psikolojik belirsizlikleriylefilmine benzetilen romanın sinemaya vizyon tarihi ise merakla bekleniyor.