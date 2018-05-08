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Penceredeki Kadın Amy Adams başrolüyle geliyor

A.J. Finn’in New York Times Çok Satanlar listesine 1 numaradan giren ve Stephen King dahil birçok yazarın beğenisiyle 38 ülkede yayınlanan “Penceredeki Kadın” (The Woman in The Window) romanı Amy Adams’ın başrolüyle beyazperdeye taşınıyor

08 Mayıs 2018, Salı 10:58
Penceredeki Kadın Amy Adams başrolüyle geliyor
Amerika’da 1 milyondan fazla satan ve Türkiye’de Pena Yayınları tarafından okuyucuyla buluşan bu psikolojik gerilimin sinema adaptasyonunda ana karakteri Anna Fox’u beş kez Oscar’a aday gösterilen Amy Adams canlandıracak.

Arrival, American Hustle, Enchanted ve Nocturnal Animals filmlerinden tanıdığımız Amy Adams, Anna Fox rolünde New York’ta yalnız yaşayan ve agorafobiden muzdarip eski bir psikoloğun komşularını gözetlerken tanık olduğu gerilim dolu hikâyenin merkezinde yer alıyor.

Roman henüz çıkmadan film hakkını satın alan FOX 2000 kitabın sinemaya uyarlaması için yıldız isimlerle çalışıyor. Yönetmenliğini; Atonement, Anna Karenina ve Darkest Hour gibi filmleri ile tanınan Joe Wright’ın yapacağı filmin senaryosunu Pulitzer ödüllü senarist Tracy Letts kaleme alıyor. A.J. Finn’in kitabını ekrana taşıyan yapımcılar ise Oscar ödüllü Scott Rudin ve Oscar’a aday gösterilen Eli Bush.


ARKA PENCERE'YE BENZETİLİYOR


Psikolojik belirsizlikleriyle Hitchcock’un Arka Pencere filmine benzetilen romanın sinemaya vizyon tarihi ise merakla bekleniyor.



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