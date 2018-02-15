Pencereden kız arkadaşının odasına girdi sonu kötü bitti

Aniden kız arkadaşının babasını karşısında gören R.O.A., pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak atladığı sırada bacağı incinen R.O.A. kaçamadı. Ş.Ö.'nün babası R.O.A.'yı yakalayarak jandarmaya teslim etti

15 Şubat 2018, Perşembe 12:52
Pencereden kız arkadaşının odasına girdi sonu kötü bitti
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı 15 yaşındaki Ş.Ö.'nün hediyesini vermek için pencereden odasına giren 19 yaşındaki R.O.A. kızın babasını karşısında görünce pencereden atladı. Bacağı incinen R.O.A.'yı yakalayan baba, genci jandarmaya teslim etti. R.O.A. hakkında 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'reşit olmayan çocuğa cinsel taciz' suçlarından soruşturma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, Gümüşova'da, R.O.A., dün gece kız arkadaşının 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak istedi. R.O.A. hediyesini alarak kız arkadaşı Ş.Ö.'nün evine gitti. Ş.Ö.'nün evden çıkamaması nedeniyle pencereden eve giren R.O.A.'nın çıkardığı sesleri duyan kızın babası, odaya girdi. Aniden kız arkadaşının babasını karşısında gören R.O.A., pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak atladığı sırada bacağı incinen R.O.A. kaçamadı. Ş.Ö.'nün babası R.O.A.'yı yakalayarak Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. R.O.A. gözaltına alınırken, hakkında 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'reşit olmayan çocuğa cinsel taciz' suçlarından soruşturma başlatıldı.


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