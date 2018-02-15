Pencereden sevgilisinin odasına girdi, babasına yakalandı

Düzce Gümüşova'da yaşayan R.O.A., dün gece kız arkadaşının 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak istedi. R.O.A. hediyesini alarak kız arkadaşı Ş.Ö.'nün evine gitti.
SESLERİ DUYAN BABA ODAYA GİRDİ
Ş.Ö.'nün evden çıkamaması nedeniyle pencereden eve giren R.O.A.'nın çıkardığı sesleri duyan kızın babası, odaya girdi. Aniden kız arkadaşının babasını karşısında gören R.O.A., pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı.
KAÇARKEN BACAĞINI İNCİTTİ
Ancak atladığı sırada bacağı incinen R.O.A. kaçamadı. Ş.Ö.'nün babası R.O.A.'yı yakalayarak jandarmaya teslim etti.
R.O.A. gözaltına alınırken hakkında 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'reşit olmayan çocuğa cinsel taciz' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Senim Tanay