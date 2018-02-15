Pencereden sevgilisinin odasına girdi, babasına yakalandı

Kız arkadaşına Sevgililer Günü hediyesi vermek için penceren odasına giren R.O.A., sevgilisinin babasını karşısında görünce pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak atladığı sırada bacağı incinen R.O.A. kaçamadı. Ş.Ö.'nün babası R.O.A.'yı yakalayarak jandarmaya teslim etti