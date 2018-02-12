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'Pendik'e yatırım kazandıracak'

Satya, Pendik ve Tuzla’da devam eden projelerinin yanı sıra Kartal ve Kurtköy’de yeni projeler inşa edecek. 2017’yi çok verimli geçirdiklerini söyleyen Satya Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Aydoğan, “2018’de yeni projelere ve istihdam sağlayamaya devam edeceğiz” dedi

'Pendik'e yatırım kazandıracak'

YENİ PROJELER GELİYOR 


2017’de ülke genelinde 1.4 milyon konut satıldığına vurgu yapan Yılmaz Aydoğan, “Bu satışın yaklaşık 240 bini İstanbul’da gerçekleşti. Özellikle 3. Havalimanı’nda sona yaklaşılması ve Kanal İstanbul projesinin başlamasıyla Avrupa Yakası’ndaki yaşam kuzeye taşınıyor. Anadolu Yakası’ndaki tek havalimanı Sabiha Gökçen. Bu yüzden çevresindeki ilçelerin yıldızı daha da parlayacak. Yani Kartal ve Pendik, yatırım açısından çok cazip hale gelecek. Böyle bir süreçte Kartal ve Pendik’te proje yapacağız” dedi. 

HER İHTİYACA GÖRE DAİRE 


Satya’nın Tuzla’daki projesi Evliya Çelebi’de 218 daire var. Bu daireler 1+1, 2+1 ve 3+1 tipinde. Projede bahçe katları da var.

Pendik’teki ‘Pendik Yayalar’da ise 362 daire ve 25 mağaza yer alıyor. Burada da 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler ile bahçe katları, 3+1 ve 5+1 dubleksler var. 
 


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