Pendik'te inşaat halindeki binada iki ceset bulundu

Büşra Kamış

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca Bahattin Veled Caddesi'nde bulunan inşaat halindeki binaya giren vatandaşlar asansör boşluğunda ceset olduğunu fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, asansör boşluğundaki su birikintisinde iki adet ceset olduğunu belirledi. Suyun boşaltılması için itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasının ardından cesetlerin çıkartılarak olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmesi bekleniyor.Çevrede yaşayan bir vatandaş, "Bu inşaatla ilgili sıkıntı yıllardır devam ediyor. inşaata giren çıkan belli değil. Artık içeride iki ceset olduğu düşünülüyor" ifadelerini kullandı.