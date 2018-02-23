Pendik'te koca dehşeti: Eşini, baldızını ve üvey oğlunu yaraladı

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Erdinç Şahin

'te, ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu eve gelen koca silahla dehşet saçtı.Eşi, baldızı ve 13 yaşlarındaki üvey oğluna silahla ateş ederek yaraladığı iddia edilen koca kayıplara karıştı.Kimliği henüz belli olmayan koca, beş katlı binanın beşinci katına silahıyla geldi. Önce boşanmakta olduğu eşi ve eşinin kız kardeşini silahla vurduktan sonra eşinin önceki eşinden olan 13 yaşındaki oğlunu vurdu.Saldırgan eş kayıplara karışırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı küçük çocuğun durumun ağır olduğu belirtilirken, görgü şahitleri üç yaralının ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Polis saldırgan eşi her yerde arıyor.