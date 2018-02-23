Pendik'te koca dehşeti: Eşini, baldızını ve üvey oğlunu yaraladı

Pendik'te bir kişi binanın beşinci katında dehşet saçtı. Dairedeki boşanmakta olduğu eşi ve oğlu ile eşinin kız kardeşini silahla vurarak kayıplara karıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralanan küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

23 Şubat 2018, Cuma 16:31
Pendik'te koca dehşeti: Eşini, baldızını ve üvey oğlunu yaraladı
Pendik'te, ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu eve gelen koca silahla dehşet saçtı.

Eşi, baldızı ve 13 yaşlarındaki üvey oğluna silahla ateş ederek yaraladığı iddia edilen koca kayıplara karıştı.
 

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR


Kimliği henüz belli olmayan koca, beş katlı binanın beşinci katına silahıyla geldi. Önce boşanmakta olduğu eşi ve eşinin kız kardeşini silahla vurduktan sonra eşinin önceki eşinden olan 13 yaşındaki oğlunu vurdu.



Saldırgan eş kayıplara karışırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı küçük çocuğun durumun ağır olduğu belirtilirken, görgü şahitleri üç yaralının ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Polis saldırgan eşi her yerde arıyor.



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