Pendik’te minibüs ve konteyner alev alev yandı

İstanbul Pendik'te bir inşaat alanında park halindeki minibüs ve konteyner alev alev yandı

Pendik’te minibüs ve konteyner alev alev yandı
Pendik, Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki inşaat alanının içinde bulunan minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR


Alevler aracın yanındaki boş konteynere de sıçradı. Minibüs ve konteyner alev alev yanmaya başladı. Yangını gören inşaatın bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yanan minibüs ve konteyner kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında ölen yada yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA


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