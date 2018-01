Penelope Cruz’dan taciz skandalı ile ilgili açıklama: Kalbim parçalandı

DONATELLA ROLÜ BİR PERUKTAN İBARET DEĞİL



MERAKLI BİRİYİM



ÇOCUKLARIMI TEKNOLOJiDEN UZAK BÜYÜTÜYORUM

Can Hakman

- Evet! “Doğu Ekspresinde Cinayet” filminin başındaki İstanbul görüntüleri nasıldı ama! Ben çok beğendim. Sihirli bir şehir zaten İstanbul, değil mi!- Evet, Johnny ile “Blow”u bile yapmadan önce Madrid’de tanışmıştık. 20-21 yaşlarındaydım. Komik olan ne biliyor musun, birlikte yaptığımız filmlerde hep çekişme içerisinde olsak da gerçek hayatta bir dakika bile yaşadığımız kötü anımız olmadı.- Evet, Javier (Bardem) ile dönüşümlü çalışmaya çalışıyoruz. Gerçi “Loving Pablo”da birlikte rol aldık. Çekimler boyunca tüm aile Kolombiya’daydık.- Yapımcımız Ryan Murphy aradı. Ryan ve ekibinin yaptığı işlerin başarısı ortada. Projenin bir parçası olmayı tabii ki istedim fakat tek endişem Donatella’yı (Versace) nasıl portreleyeceğiydi. Çünkü Donatella hâlâ hayatta ve kardeşini olabilecek en korkunç şekilde kaybetmiş bir kadın. Ryan insanlara ve yaşadıklarına çok saygılı bir yapımcı, bu hikayeye de hassasiyetini görünce çalışmaya başladık.- Tabii ki değil! İşe konuşmayla başladım. Diyalog koçları ile çok çalıştım çünkü Donatella İtalyan aksanı ile konuşuyor. Benim İspanyol aksanım var. Konuşmayı çalışırken birebir Donatella’nın imitasyonu olup taklidini yapmak yerine, onun özünü yakalayıp izleyiciye yansıtmak istedim.- Evet, projeye başlamadan onun onayını almak istedim ve aradım. Donatella’yı tanıyordum ama çok samimi değildik. Benim onu oynamamdan çok memnundu. Bunların hiçbir önemi yok aslında, söz konusu kişi kardeşi... Bazı sahneler onun için izlemesi çok zor olabilir ama yine de umarım kardeşinin onuruna, onu ebediyen yaşatacak diziyi izler ve beğenir. Ben tüm kalbimle en iyisini yapmaya uğraştım.- Harvey Weinstein ile defalarca çalışan biri olarak konu ile ilgili sürekli fikrim soruluyordu, o yüzden ilk açıklama yapan kişilerden biri benim. Her ne kadar benim başıma gelmese de, kadınların yaşadıklarını okudukça kalbim parçalandı, şoke oldum ve konuşma cesareti gösteren tüm kadınlara destek olmak istedim. Onlarla gurur duyuyorum. Umarım bizim başlattığımız bu hareket başka kadınların aynı şeyleri yaşamasına engel olur. Tek dileğim bu...Hayır. Hiç şüphelenmedim. Dediğim gibi benim başıma gelmedi. Ama başıma gelmedi diye güçlülerin güçlerini yanlış yönde kullanmasını asla kabul edemem.- Kendime ve başkalarına saygılı olmak. Belirli bir dine inanmıyorum. Meraklı bir insanım. Çok genç yaşlarımdan itibaren farklı dinleri araştırdım, okudum. Tüm dinlere saygı duymakla birlikte bir tanesini seçme ihtiyacı hissetmedim.- Yaratma isteği benim için sonu olmayan bir şey. Biz aktörler her projede yeniyiz. Her proje bizim için yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan. Hele o yeni heyecanın içinde olmanın verdiği korku... Sağlıklı bir korku aslında çünkü beni taze ve genç tutuyor. Her filmimde yeni, farklı bir insan olmak çok enteresan bir his. Evet doğru, işime tutkunum. 80 yaşıma gelsem de işimle ilgili aynı şeyleri hissedeceğim.- Protestomun bir sebebi var. 25 yaşıma girdiğimden itibaren Hollywood’da kadın olarak yaş almanın nasıl bir his olduğu soruluyor. Hiçbir erkeğe sormuyorlar ama. Ne kadar anlamsız. Kadının yaşı bu kadar önemliyken erkeğinki sorulmaya değer bulunmuyor. Cevap vermemem benim yaş takıntılı insanlarla kişisel savaşma yöntemim.- Evet, çevresel konular benim için ayrı bir önem taşıyor. Artık ben yılbaşı ya da Noel hediyelerimi bile paketlemiyorum. Bir dakikada süslü püslü kağıtlar açılıp çöpe atılıyor. Bu kağıt israfıdır! Beni tanıyan herkes yarattığım geleneği biliyor, hediyeleri büyük çantalara doldurup dağıtıyorum...- Kesinlikle tercihim değil. Kendi iç sesimi dinliyorum ve onları elektronikten uzak tutuyorum. Ancak büyüdükleri zaman kullanabilirler. Bazı arkadaşlarım onları teknolojinin gerisinde bıraktığımı, ilerleyen zamanlarda öğrenmekte zorluk çekeceklerini söylüyor. Ama ben aynı fikirde değilim. Bence çocuklar kitaplara, defterlere dokunarak büyümeli. Ipad’de tuşlara basıp yazmayı öğrenmek yerine gerçek kağıda yazıp çizmeliler. Şimdilik sokakta toz toprak içerisinde oynayıp ağaçlara tırmanacaklar. Benim inandığım çocukluk bu, diğer türlüsü bence birçok sorunu beraberinde getiriyor.- Bu işin en güzel yanlarından biri de bu, istediğimiz zaman uzun aralar verebiliyoruz. Şimdiye kadar çocuklardan en fazla bir buçuk gün ayrı kaldık. Kendimle gurur duyuyorum çünkü hiç kolay bir şey değil. Çalışmaya geri döndüm ama birçok şeyi kendim organize ettiğim için işe bazen uyumadan gidiyorum.Röportaj: Barbaros Tapan