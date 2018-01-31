Pentagon’a cep telefonu yasağı gelebilir

GPS izli spor uygulaması Strava’nın dünya ısı haritasında ABD’nin gizli askeri üslerini gösterdiğinin ortaya çıkması üzerine, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in, Savunma Bakanlığı binası Pentagon’a da cep telefonu ve fiziksel alıştırma takip uygulamalarını içeren cihazların alınmasına yasak getirmeyi düşündüğü bildirildi

Pentagon’a cep telefonu yasağı gelebilir
Strava’nın askeri üsleri gösterdiğinin ortaya çıkmasıyla, Amerikan medyasına isim vermeden konuşan bazı savunma yetkilileri, Bakan Mattis’in, İstihbarattan Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Kari Bingen’e, cep telefonları, akıllı saatler ve fiziksel alıştırma takibi yapabilen elektronik cihazların Pentagon’a alınmaması konusunda bir çalışma yapması talimatı verdiğini aktardı.

ÇIKAN HABERLER NEDENİYLE SÜREÇ HIZLANDI


Yetkililer, Mattis’in 22 bin sivil ve askerin çalıştığı Pentagon binasına bu cihazların alınmamasının değerlendirdiğini belirtirken Strava’ya ilişkin hafta sonu çıkan haberlerin bu süreci hızlandırdığı bilgisini paylaştı.

'TEHDİTLERİ CİDDİYE ALIYORUZ'


Pentagon’dan konuya ilişkin yazılı açıklamada ise "Güvenlik tehditlerini ciddiye alıyoruz ve Savunma Bakanlığı personelimizin güvenliğini artırmak için her zaman ek önlemlere bakıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Strava uygulamasının ABD’nin dünya üzerindeki üslerini gösterdiğinin ortaya çıkmasıyla Pentagon, üslerde dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda inceleme yaptığını açıklamıştı.


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