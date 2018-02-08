Pentagon'da görevi suistimal şikayetleri arttı

ABD'de üst düzey savunma yetkilileri ve rütbeli askerlere ilişkin görevi suistimal şikayetlerinin arttığı bildirildi

Pentagon'da görevi suistimal şikayetleri arttı
ABD'de üst düzey savunma yetkilileri ve rütbeli askerlere ilişkin görevi suistimal şikayetleri arttı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) müfettişlerinin verilerine göre, 30 Eylül 2017'de sona eren mali yılda 803 görevi suistimal şikayeti yapıldı.

Bu sayının bir önceki yıl 787 olduğuna dikkat çekilirken, şikayetlerden sadece 144'ünün inandırıcı bulunarak soruşturulduğu, 49 üst düzey görevlinin görevi suistimalden suçlu bulunduğu belirtildi.

Görevi suistimal şikayetlerinin büyük bölümünü, uygunsuz ilişki, seyahat kurallarını ihlal etme, hediye kabul etme, şahsi ayak işlerinde astlarını kullanma veya çalışanlara kötü davranmanın oluşturduğu kaydedildi.

Veriler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Personel Alt Komitesi oturumunda açıklandı.

AA


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