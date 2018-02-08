Pentagon'da görevi suistimal şikayetleri arttı

Nazlı Erdol

de üst düzey savunma yetkilileri ve rütbeli askerlere ilişkin görevi suistimal şikayetleri arttı.) müfettişlerinin verilerine göre, 30 Eylül 2017'de sona eren mali yılda 803 görevi suistimal şikayeti yapıldı.Bu sayının bir önceki yıl 787 olduğuna dikkat çekilirken, şikayetlerden sadece 144'ünün inandırıcı bulunarak soruşturulduğu, 49 üst düzey görevlinin görevi suistimalden suçlu bulunduğu belirtildi.Görevi suistimal şikayetlerinin büyük bölümünü, uygunsuz ilişki, seyahat kurallarını ihlal etme, hediye kabul etme, şahsi ayak işlerinde astlarını kullanma veya çalışanlara kötü davranmanın oluşturduğu kaydedildi.Veriler,oturumunda açıklandı.