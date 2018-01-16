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Pentagon'dan Afrin açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afrin'deki PYD/PKK unsurlarını desteklemediklerini ve onları DEAŞ ile mücadele operasyonlarının parçası olarak görmediklerini açıkladı

16 Ocak 2018, Salı 21:00
Pentagon'dan Afrin açıklaması
Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Afrin'de bulunan PYD/PKK unsurlarına ilişkin, "Onları DEAŞ mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok.' ifadelerini kullandı.


DESTEK VE EĞİTİM YOK


ABD'nin Afrin'de verdiği bir destek veya eğitim olmadığına işaret eden Binbaşı Galloway, "SDG alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz gruplar özellikle DEAŞ karşıtı operasyonlara katılan gruplardır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Afrin'e muhtemel operasyonlarının da parçası olmadıklarını aktaran Galloway tüm tarafları, gerginliği tırmandıran adımlardan kaçınmaya teşvik ettiklerini kaydetti.


KONUYU GÖRÜŞÜYORUZ'


Pentagon'dan YPG ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada 'Türkiye'nin kayglarını anlıyoruz. Türkiye ile konuyu  görüşürüyoruz' denildi.


ERDOĞAN NATO GENEL SEKRETERİ'YLE GÖRÜŞTÜ 


Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Erdoğan, 'Ulusal güvenliği korumak için her türlü tedbiri alırız' diye konuştu.

Erdoğan NATO Genel Sekreteri'yle görüştüErdoğan NATO Genel Sekreteri'yle görüştü
 

NATO'NUN AÇIKLAMALARI


NATO, Türkiye'nin güvenliğine önem verdiğini, bu çerçevede giderek zorlaşan güvenlik ortamında Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam ettiğini savundu.

NATO'dan Türkiye açıklamasıNATO'dan Türkiye açıklaması
 


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