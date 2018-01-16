Pentagon'dan Afrin açıklaması



DESTEK VE EĞİTİM YOK



KONUYU GÖRÜŞÜYORUZ'



ERDOĞAN NATO GENEL SEKRETERİ'YLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan NATO Genel Sekreteri'yle görüştü

NATO'NUN AÇIKLAMALARI

NATO'dan Türkiye açıklaması

Haber Merkezi

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Afrin'de bulunan PYD/PKK unsurlarına ilişkin, "Onları DEAŞ mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok.' ifadelerini kullandı.ABD'nin Afrin'de verdiği bir destek veya eğitim olmadığına işaret eden Binbaşı Galloway, "SDG alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz gruplar özellikle DEAŞ karşıtı operasyonlara katılan gruplardır." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin Afrin'e muhtemel operasyonlarının da parçası olmadıklarını aktaran Galloway tüm tarafları, gerginliği tırmandıran adımlardan kaçınmaya teşvik ettiklerini kaydetti.Pentagon'dan YPG ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada 'Türkiye'nin kayglarını anlıyoruz. Türkiye ile konuyu görüşürüyoruz' denildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Erdoğan, 'Ulusal güvenliği korumak için her türlü tedbiri alırız' diye konuştu.NATO, Türkiye'nin güvenliğine önem verdiğini, bu çerçevede giderek zorlaşan güvenlik ortamında Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam ettiğini savundu.