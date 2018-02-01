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Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması

Pentagon'dan yapılan açıklamada; PYD/PKK'nın Kilis'e yönelik roket saldırısına ilişkin, "Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz." ifadeleri yer aldı

01 Şubat 2018, Perşembe 21:13
Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması

SİLAHLARI GERİ ALACAĞIZ


Pentagon ayrıca YPG'ye verilen silahlarla ilgili de açıklama yaptı.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, 'DEAŞ'a karşı operasyonlar bitince YPG'den silahları geri alacağız' denildi. 

PENTAGON İTİRAF ETMİŞTİ


ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, SDG’nin TSK’nın Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekâtı nedeniyle Suriye’nin kuzeyinde kuvvet kaydırdığını kabul etmişti.

Pentagon ayrıca Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Korgeneral Kenneth McKenzie, 'Onlara (YPG) temin ettiğimiz silahları dikkatle izliyoruz. Silahların yanlış ellere düşmemesini sağlıyoruz' demişti.
 

KİLİS'TE NE OLMUŞTU?


Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden saat 17.30'da peş peşe ateşlenen 2 roketten biri Kilis'in Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi bir handaki Erdoğan Aktaş'ın işlettiği restorana, diğeri ise Polatpaşa Mahallesi Ortaokul Caddesi'nde bulunan Vakıf İyigün'e ait eve isabet edip patladı. Saldırıda 5 kişi yaralandı.

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