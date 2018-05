Pentagon'dan 'Kore' iddialarına yalanlama

YALANLADILAR

TRUMP'IN KIM İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Mehmet Nuri Turan

Amerikan New York Times gazetesi, konuyla ilgili bilgisi olan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmeden önce Güney Kore'de konuşlu Amerikan askerlerinin sayısının azaltılması için Pentagon'a seçenekler hazırlaması talimatı verdiğini iddia etti.New York Times'ın bu iddiasına ABD yönetiminden yanıt gecikmedi.AA muhabirine açıklama yapan Pentagon'daki Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı masasına bakan sözcülerden Yarbay Christopher Logan, "New York Times haberi yanlıştır. Başkan, Pentagon'a Güney Kore'de konuşlu Amerikan güçlerinin azaltılması için seçenek sunma talimatı vermedi." ifadelerini kullandı.ABD'nin, Güney Kore'deki misyonunun aynen devam ettiğini belirten Yarbay Logan, yarımadaki askeri durumları konusunda herhangi bir değişiklik olmadığını kaydetti."Savunma Bakanlığı maksimum baskı kampanyasına verdiği desteğe, Başkan'a askeri seçenekler sunma ve müttefiklerimizin güvenliğine kuvvetli bağlılığımız devam ediyor. Kore yarımadasının tamamen, doğrulanabilir ve geri dönülmez bir şekilde nükleerden arındırılmasına bağlıyız."New York Times haberine bir yalanlamada Beyaz Saray'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldi.Bolton, "New York Times haberi deli saçması. Başkan, Pentagon'a Güney Kore'de konuşlu Amerikan güçlerini çekme konusunda seçenek sunması talimatını vermedi." açıklamasında bulundu.Trump'ın önümüzdeki hafta Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesi bekleniyor.Kuzey ile Güney Kore arasında yıllar sonra ilk kez devlet başkanları seviyesinde görüşme söz konusu olurken, Kim'in artık nükleer deneme yapmayacağı yönünde açıklamaları da basına yansımıştı.Ayrıca, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 Amerikan vatandaşının serbest bırakılmasını beklediklerini açıklamıştı.AA