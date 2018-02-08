Pentagon'dan 'PYD/PKK karargahına' saldırı açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Deyrizor ilinde SDG ismini kullanan PYD/PKK "karargahına" Suriye rejimi yanlısı kuvvetlerin bir tabur asker, tank ve toplarla saldırdığını, 20-30 top ve merminin örgütün "karargahının" 500 metre yakınına düştüğünü açıkladı

Pentagon'dan 'PYD/PKK karargahına' saldırı açıklaması
Günlük basın brifinginde açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Dana White, "Fırat Nehri ayrışma hattının doğusunda, Suriye Demokratik Güçleri'yle koordineli olduğu görünen saldırıyı rejim yanlısı kuvvetler başlattı.

Suriye rejimi yanlısı kuvvetler, tank, top ve çok namlulu roketatar sistemleri destekli bir tabur büyüklüğündeki birlik formasyonunda hareket ediyordu." şeklinde konuştu.

KARARGAHIN 500 METRE YAKININA DÜŞTÜ

Söz konusu rejim yanlısı birliğin, bir haftaya yakın süredir o bölgede hazırlık yaptığını tespit ettiklerini ifade eden White, grubun attığı 20 ile 30 top ve tank mermisinin koalisyon güçlerinin de bulunduğu "karargahın" 500 metre yakınına düştüğünü belirtti.

White, ABD öncülüğündeki koalisyonun, müdafaa hakkı çerçevesinde, gruba hava saldırısı düzenlediğini, geri dönen rejim destekli araçların ise hedef alınmadığını söyledi.

ÖLÜ SAYISI HAKKINDA YORUM YAPMADI


Amerikan medyası 100'den fazla rejim yanlısı milisin saldırıda öldüğünü yazarken, White, sayı konusunda yorum yapmacağını dile getirdi.

Rusya ile ayrışma kanalı üzerinden iletişime geçtiklerini aktaran White, ayrışma kanalının amacına hizmet ettiğini söyledi.

Saldırıda bulunan grubun hangi güçlerden oluştuğu konusunda spekülasyon yapmayacağını ifade eden White, "Biz rejimle çatışmaya girme peşinde değiliz. DEAŞ'la mücadeleden alıkoyan tüm faaliyetler dikkat dağıtıcıdır." dedi.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sürücünün refleksi çocukların hayatını kurtardı

Sürücünün refleksi çocukların hayatını kurtardı
ABD'den Doğu Guta açıklaması

ABD'den Doğu Guta açıklaması
37 kişiyi öldürmekle suçlanan polise 5 yıl hapis

37 kişiyi öldürmekle suçlanan polise 5 yıl hapis

Masonlar bu ilanı verdi:

Masonlar bu ilanı verdi: "Artık Yeter"
Almanya'da son üç haftada 13 cami saldırısı yapıldı

Almanya'da son üç haftada 13 cami saldırısı yapıldı
ABD Başkan Yardımcısı Pence Güney Kore’de

ABD Başkan Yardımcısı Pence Güney Kore’de
Putin’in rakipleri belli oldu

Putin’in rakipleri belli oldu
Paris'teki nudist restoranda ilk yemekler yendi

Paris'teki nudist restoranda ilk yemekler yendi
Dünyanın en büyük yuvarlak beyaz elması görücüye çıktı

Dünyanın en büyük yuvarlak beyaz elması görücüye çıktı
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği'nde de yaz saati tartışmaları yaşanıyor

Türkiye'den sonra Avrupa Birliği'nde de yaz saati tartışmaları yaşanıyor
Elon Musk, 'Düz Dünya Teorisyenleri'ni susturdu

Elon Musk, 'Düz Dünya Teorisyenleri'ni susturdu