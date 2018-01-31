Pentagon'dan YPG itirafı



ABD GÜÇLERİ İSTİKRAR AMAÇLI

İdil Janet Demiray

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, SDG’nin TSK’nın Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekâtı nedeniyle Suriye’nin kuzeyinde kuvvet kaydırdığını kabul etti., “SDG’nin son dönemdeki gerilimler nedeniyle bazı kuvvetlerini kaydırdığının farkındayız” dedi. SDG’nin hangi yöne doğru hareketlendiği konusunda ise bilgi vermeyen Galloway, “Bu koalisyonun yönlendirmesiy-le olmadı” sözleriyle ABD ile SDG’nin tutumu arasına mesafe koymaya çalıştı. Galloway, geçen hafta yaptığı açıklamada, Afrin’e güç kaydırdığının tespit edilmesi halinde SDG’ye Washington tarafından verilen desteğin kesileceğini söylemişti.Pentagon Sözcüsü Galloway’in Hürriyet’in gelişmelere ilişkin sorularına verdiği yanıtlar özetle şöyle:- Kuzeybatı Suriye’deki durumu yakından takipteyiz. Türkiye’nin meşru kaygıları var ve sınırlarının güvenliğini sağlamak durumundalar. Yerel halk için DEAŞ’ın ve ideolojisinin yeniden ortaya çıkmasına karşı güvenliğin sağlanmasının hayati olduğu böylesi bir dönemde bölgede Amerikan güçlerinin varlığının durumu istikrarsızlaştıracak şiddet söylemlerinin yatıştırılmasına yardımcı olduğuna inanıyoruz.- SDG ile ortaklığımız DEAŞ’ı yenmeye yönelik operasyonlarla sınırlı. SDG’nin son dönemdeki gerilimler nedeniyle bazı kuvvetlerini kaydırdığının farkındayız. Ancak bu koalisyonun yönlendirmesiyle olmadı. Kuzeybatı Suriye’deki durumla ilgili çok endişeliyiz. Bütün taraflara DEAŞ’a, Suriye krizini çözmeye ve masum sivilleri korumaya odaklanmaya davet ediyoruz.- (kapsamında Türk kuvvetlerine yönelik intihar saldırısı yapanteröristle ilgili) Afrin’de Kürt bir kadın savaşçının çatışmada öldüğünün farkındayız.Bu kişinin ölüm şekli konusunda medyada çıkan haberler dışında elimde ek bir bilgi yok. Bu kişinin koalisyonun askeri eğitimini alan biri olduğuna dair şu anda yeterli bilgimiz yok. Afrin’deki Kürt gruplar DEAŞ karşıtı koalisyonun ortakları değil.(Hürriyet)