ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın (NSA) en önemli siber operasyonlarını yürüten Booz Allen Hamilton'ın Başkan Yardımcısı Josh Sullivan, Washington Post'a verdiği demeçte Pentagon'un yapay zeka sistemleri için 885 milyon dolar yatırım yapacağını ifade etti.

Sullivan, söz konusu sistemlerin temel gözlem, nesne tanımlama ve diğer olağan faaliyetleri yapacağını ve askerlerle subayların daha üst düzey görevleri gerçekleştirmesini sağlayacağını kaydetti.

Sullivan, bu yatırım sayesinde ABD hükümetinin en iyi sistemlere erişime sahip olmasının ve bunları vatandaşların ve ordunun çıkarına olacak şekilde, sorumluluk bilinciyle kullanmasının sağlanacağını vurguladı.

ABD'li uzmana göre yapay zeka sistemleri akciğer kanseri gibi hastalıkları daha hızlı teşhis etmeye ve travmatik beyin hasarları için yeni yaklaşımlar geliştirmeye de imkan sunacak.