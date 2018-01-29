Pentagon Sözcüsü: Menbiç’teki tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

'BİZ MENBİÇ ASKERİ KONSEYİ İLE ÇALIŞIYORUZ'

'HEDEFİMİZ DEAŞ'I YENMEK'

Mine Bozkurt

Pazartesi günkü basın brifinginde Amerikalı ve Türk gazetecilerin gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcülerinin Menbiç’te ABD öncülüğündeki koalisyonun ortağı olarak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yerine Menbiç Askeri Konseyi’ni işaret etmesi dikkat çekti.Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre, Sözcü Adrian Rankine-Galloway, ‘Menbiç Askeri Konseyi’nin yüzde 60’ı Arap, yüzde 40’ı ise Kürt, Türkmen ve Hıristiyan. Biz Menbiç Askeri Konseyi ile çalışıyoruz. Onları şehri DEAŞ’tan kurtatan Suriye Demokratik Güçleri eğitti. Ama bugün yerel güçleri temsil eden Menbiç Askeri Konseyi’ dedi.ABD’nin yeni dönemde Ankara ile sürtüşmeleri engellemek adına Menbiç’te SDG’den daha kozmopolit bir yapı olarak sunmaya çalıştığı ‘Biz Menbiç Askeri Konseyi ile çalışıyoruz’ vurgusunu daha sık yapması muhtemel.Sözcü Adrian Rankine-Galloway, sözlerine şöyle devam etti:Afrin’deki gelişmeler konusunda NATO üyesi Türkiye ile birlikte çalışmaya çalışıyoruz. Türkiye temaslarımız yakın bir çerçevede ve süreklilik içinde devam ediyor.Afrin’deki Kürt gruplar DEAŞ ile mücadele küresel koalisyonunun bir parçası değil. Biz ABD olarak oradaki Kürt güçlerle çalışmıyoruz. Bizim hedefimiz sadece DEAŞ’ı yenmek.Bu çerçevedeki operasyonların büyük bölümü Orta Fırat Vadisi’nin güney bölümünde Ebu Kemal şehri yakınlarında devam ediyor.Bir kere daha vurgulamak isterim ki Afrin’de Türk askerleriyle karşı karşıya gelen Kürt güçlerinin küresel koalisyon ile herhangi bir bağı yok.Ancak bu durumun bize şunu gösterdiğini kabul etmek lazım; bu dikkatimizi dağıtan bir süreç. Orada olmamızın gerçek sebebi olan DEAŞ ile mücadeleye odaklanma kabiliyetimizi zayıflatan bir şey.Elbette iki NATO müttefiki olarak çatışmanıın önlenmesi için önemli tedbirler alıyoruz. Türkiye bizim güçlerimizin nerede olduğunu biliyor. Müttefikimiz Türkiye ile yakın iletişim içindeyiz. Koalisyon olarak bizim Menbiç’teki tek muhatabımız bu şehrin DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından yerel halktan kurulan Menbiç Askeri Konseyi.Spekülasyon yapmayız. Ama Menbiç’teki güçler Menbiç Askeri Konseyi’ne mensup. Bu yapı, Suriye’nin o bölgesinin çoklu etnik yapısını yansıtan bir temsiliyete sahip. Menbiç Askeri Konseyi’nin yüzde 60’ı Arap, yüzde 40’ı ise Kürt, Türkmen ve Hıristiyan. Biz Menbiç Askeri Konseyi ile çalışıyoruz. Onları şehri DEAŞ’tan kurtatan Suriye Demokratik Güçleri eğitti. Ama bugün yerel güçleri temsil eden Menbiç Askeri Konseyi.