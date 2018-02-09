Pentagon: Suriye rejimi, SDG'ye (PYD) saldırdı

Pentagon'dan yapılan açıklamada, SDG ismini kullanan ABD destekli terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki bölgeye Suriye rejimine bağlı birlik tarafından saldırı yapıldığı söylendi

Pentagon: Suriye rejimi, SDG'ye (PYD) saldırdı
Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesinde Esad rejimini destekleyen milisler, ABD'nin desteklediği terör örgütü PYD/PKK üssüne saldırdı. 

Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin SDG olarak adlandırdığı terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki Fırat Nehri’nin doğusunda Deyrizor yakınlarında bulunan bölgeye Suriye rejimine bağlı bir birlik tarafından tanklar ve topçu birliklerinin desteği ile saldırı düzenlendi. 

Pentagon Sözcüsü Dana W. White düzenlediği basın toplantısında, tanklar ve toplardan yapılan atışların PYD/PKK merkezinin 500 metre yakınına kadar ulaştığını söyledi ve “Hiçbir kışkırtma olmadan saldırıldı” dedi. White, saldırı öncesi, esnasında ve sonrasında Rusya’nın SDG güçlerinin bölgede bulunduğuna dair uyarıldığını ve saldırıda Rusya’nın müdahalesi olmadığını dile getirdi. White, saldırı sırasında SDG’nin sadece savunmaya yönelik hareket ettiğini ve geri çekilen rejim kuvvetlerinin hedef almadığını açıkladı. 

ABD Savunma Bakanı James Mattis de dün yaptığı açıklamada, Washington'da Esad yanlısı güçleri PYD/PKK’ya saldırmaya yönelten şeyin ne olduğunu bilmediğini ifade ederek, durumu “anlaşılamaz” olarak nitelendirmişti. 
Dün yapılan açıklamada, Deyrizor’da Esad güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıya ABD destekli PYD/PKK’nın hava saldırısı ile karşılık verdiği ileri sürülmüştü. ABD, Esad yanlılarından 100 kişinin öldürüldüğünü iddia etmişti. 

İHA


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