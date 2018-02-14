Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Pep Guardiola’dan İlkay Gündoğan hakkında flaş açıklama

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Basel karşılaşmasının ardından İlkay Gündoğan'ın performansını değerlendirdi.
 

Pep Guardiola’dan İlkay Gündoğan hakkında flaş açıklama
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi’nde Basel’i 4-0 yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan’ın iki golle yıldızlaştığı maçtan sonra açıklamada bulunan Guardiola, “İlkay Gündoğan olağanüstü bir futbolcu. Geçen sezon 6 aylık sakatlık yaşadı ve onu çok özledik. Performansından dolayı çok memnunum. Harika bir oyun ortaya koydu” şeklinde konuştu.
 

"UMARIM LÖW BEĞENMİŞTİR"


Maç sonrası açıklama yapan İlkay Gündoğan ise, “Umarım Löw performansımı beğenmiştir. Sonuç mükemmel olabilir ancak yine de oyunumuzu geliştirmeliyiz. Başarılı olmak için çok daha iyi olmalıyız” dedi.

Öte yandan rövanş maçını da ciddiye alacaklarını sözlerine ekleyen teknik direktör Guardiola, “Mükemmel bir sonuç aldık. Çeyrek finale çok yakınız ancak turun 180 dakika sonucundan geçildiğini unutmamalıyız. İkinci maçı ciddiye alacağız” ifadelerini kullandı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Trabzonspor 37 yıl sonra yine aynı kabusu yaşıyor

Trabzonspor 37 yıl sonra yine aynı kabusu yaşıyor
Fatih Terim'in Serdar Aziz öngürüsü tuttu

Fatih Terim'in Serdar Aziz öngürüsü tuttu
Türkiye Basketbol Milli Takımı kadrosu açıklandı

Türkiye Basketbol Milli Takımı kadrosu açıklandı
Medipol Başakşehir Cheikhou Dieng’i kiralık gönderdi

Medipol Başakşehir Cheikhou Dieng’i kiralık gönderdi
Beşiktaş’a cep telefonundan 8 milyon TL!

Beşiktaş’a cep telefonundan 8 milyon TL!
Volkan Demirel’den Twitter’da olay yaratan Caner Erkin paylaşımı

Volkan Demirel’den Twitter’da olay yaratan Caner Erkin paylaşımı
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce’tan Cenk Tosun’u üzecek açıklama

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce’tan Cenk Tosun’u üzecek açıklama
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Gabriel Paletta Çin yolcusu

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Gabriel Paletta Çin yolcusu
Hasan Şaş'tan Bayern Münih yorumu: Beşiktaş'ın turu geçme şansı...

Hasan Şaş'tan Bayern Münih yorumu: Beşiktaş'ın turu geçme şansı...
Bursa'daki davada karar: Radyocuya tecavüz edildi

Bursa'daki davada karar: Radyocuya tecavüz edildi
Şenol Güneş konuşmayı yarıda kesip maratona koştu

Şenol Güneş konuşmayı yarıda kesip maratona koştu