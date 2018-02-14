Pep Guardiola’dan İlkay Gündoğan hakkında flaş açıklama

"UMARIM LÖW BEĞENMİŞTİR"

Erdinç Şahin

takımlarından’nin teknik direktörü4-0 yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.Türk asıllı Alman yıldıziki golle yıldızlaştığı maçtan sonra açıklamada bulunan Guardiola, “İlkay Gündoğan olağanüstü bir futbolcu. Geçen sezon 6 aylık sakatlık yaşadı ve onu çok özledik. Performansından dolayı çok memnunum. Harika bir oyun ortaya koydu” şeklinde konuştu.Maç sonrası açıklama yapanise, “Umarım Löw performansımı beğenmiştir. Sonuç mükemmel olabilir ancak yine de oyunumuzu geliştirmeliyiz. Başarılı olmak için çok daha iyi olmalıyız” dedi.Öte yandan rövanş maçını da ciddiye alacaklarını sözlerine ekleyen teknik direktör Guardiola, “Mükemmel bir sonuç aldık. Çeyrek finale çok yakınız ancak turun 180 dakika sonucundan geçildiğini unutmamalıyız. İkinci maçı ciddiye alacağız” ifadelerini kullandı.